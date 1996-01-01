"Дальневосточное ОВК" закрывает филиалы

Совет директоров банка "Дальневосточное ОВК" решил закрыть 6 филиалов, в том числе во Владивостоке. В настоящее время уже зарегистрирован ряд филиалов Росбанка в регионе, в том числе на Сахалине, в Магадане, Биробиджане.

Как сообщает банк, в рамках объединения банковской группы "ОВК" и Росбанка осуществляется добровольный перевод счетов клиентов в Росбанк. Вновь открываемые дополнительные офисы Росбанка территориально будут располагаться в тех же помещениях, в которых в настоящее время размещены допофисы банка "Дальневосточное ОВК".