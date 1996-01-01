Капитал "делает ноги"

Очевидное объяснение Карла МАРКСА, что любой капитал перемещается в направлении большей прибыли и большего комфорта (включающего, разумеется, и гарантии безопасности собственности, отсутствие политических рисков и т. д.), сегодня не может устроить высших российских чиновников, поскольку не вписывается в новомодную сказку о процветании отечественной экономики и ее необычайной инвестиционной привлекательности.

Министр промышленности и энергетики Виктор ХРИСТЕНКО отправился в США с руководителями "Газпрома" и крупнейших российских нефтяных компаний налаживать энергетическое партнерство. И, отвечая на вопрос журналистов про причины оттока капитала из России, заявил: "Отток капитала... в значительной степени - процесс абсолютно легальный и в значительной степени означающий инвестиции российских компаний в те или иные проекты или в те или иные структуры, находящиеся за пределами российской территории". И гордо добавил: "Если это отток капитала и к этому относиться с неким таким сероватым подтекстом, то я - за такой отток капитала, потому что это абсолютно логично: это демонстрация успешности российского бизнеса, который завоевал позиции на своих площадках, и для того, чтобы расширять его, он выходит на другие площадки".

Тут бы и порадоваться выводам министра, забыв на время о совсем противоположных высказываниях других российских чиновников, но вот что делать тогда с тем, что называется беспристрастным анализом официальной статистики. В марте прошлого года министр финансов Алексей КУДРИН заявил, что по итогам 2004 года впервые в постсоветской истории приток капитала в Россию превысит отток. То есть главный финансовый чиновник страны вовсе не прогнозировал такую крупную экспансию успешного российского бизнеса на зарубежные рынки для скупки тамошних активов. Но по итогам 2004 года вместо притока капитала получился отток: по данным Центрбанка, он составил порядка $8 миллиардов, по данным независимых экономистов - $15-17 млрд.

И как ни относиться к немецкому экономисту Марксу лично, все равно это означает, что все эти средства их обладатели не захотели вкладывать в активы российские. При этом все без исключения относительно крупные сделки в России за последние два года - это либо приобретения российских государственных компаний, тесно связанных с высокими госчиновниками (поглощение Внешторгбанком разорившегося "Гута-банка", покупка "Роснефтью" главного добывающего актива "ЮКОСа" - "Юганскнефтегаза", сделка между "Газпромом" и "Сибнефтью"), либо продажа российских активов иностранным инвесторам (например, пивной бизнес Олега ТИНЬКОВА, проданный транснациональному холдингу Sun Interbrew).

Так что пока, несмотря на столь радостные рассказы о необычайно радушном инвестиционном климате, российский капитал голосует ногами.

До 2004 года, до начала дела "ЮКОСа", отток капитала из России весь первый путинский срок устойчиво снижался. Теперь - совершенно иная тенденция. Конечно, можно говорить, что российский бизнес настолько окреп, что ему стало тесно в границах страны. Версия красивая, но справедливая только отчасти. На самом деле бизнесу, особенно тому, у которого нет личных покровителей в Кремле или в других властных структурах, действительно стало тесно. Но не по тем причинам, о которых рассказал в Америке г-н Христенко.