Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Богатство в пользовании
Еще Аристотель сказал: "Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности". Некоторые руководители до сих пор до конца не понимают всех преимуществ лизинга и продолжают считать, что если купил, пусть даже в кредит, - значит, "мое", а взял в лизинг - значит, "чужое", а "мое" лучше "чужого". Однако с каждым годом таких руководителей становится все меньше и меньше. Чем привлекает лизинг, кого привлекает лизинг - об этом читайте в интервью корреспондента "ДК" с исполнительным директором ЗАО "Универсальная лизинговая компания" Светланой ЮДИНОЙ.
- Светлана Владимировна, расскажите немного о том, как развивалась ваша компания, с чего вы начинали и чем занимаетесь сейчас?
- Мы начинали с поставок дорожно-строительного оборудования и техники. Первыми нашими клиентами были крупнейшие строительные компании Хабаровского края и Амурской области: ОАО "Дальмостострой", ОАО "Дальстроймеханизация", ОАО "Корфовский каменный карьер", ЗАО "Асфальт". Компания развивалась сверхдинамично. Уже по результатам 2003 года по лизингу дорожно-строительной техники мы заняли 3-е место, а по лизингу строительного оборудования -15-е место в стране. По результатам 2004 года по стоимости заключенных договоров лизинга стали 49-ми среди лизинговых компаний страны. Для дальневосточной компании это очень высокий показатель.
В настоящее время мы ставим перед собой задачу - наращивать объем лизингового портфеля, а также стремимся расширить его отраслевую направленность. За последний год у нас возросла доля лизинга горного оборудования. Мы приобрели и передали в лизинг ОАО "Корфовский каменный карьер" буровой станок шведской фирмы "Atlas Copko" (стоимость заключенного договора - $ 1 млн). Собственных средств на приобретение такого дорогостоящего оборудования у предприятия не было, а для оформления кредита требовалось обеспечение, значительно превышающее стоимость покупаемой техники. Вот и обратился ОАО "Корфовский каменный карьер" к нам.
Достаточно большая доля нашего портфеля приходится сегодня на сделки с лесозаготавливающими, лесоперерабатывающими предприятиями. Среди них ОАО "Мариинский леспромхоз", ОАО "Востокэкспортлес", ООО "Дальтехнорегионснаб".
Мы заключили ряд договоров с предприятиями торговли. И хотя удельный вес торгового оборудования в портфеле пока небольшой из-за того, что его стоимость по сравнению, например, с оборудованием для дорожного строительства невелика, количество совершенных сделок постоянно растет.
В прошлом году нами передано в лизинг ФГУП ГТРК "Дальневосточная" (ДВТРК) телевещательное оборудование. В этом году заключен еще один договор.
Имеются у нас сделки и по медицинскому оборудованию. В частности, в 2004 году мы поставили оборудование ЗАО "Амуркурорт". Однако в этом направлении работа затруднена, так как медицинские учреждения, как правило, не являются плательщиками НДС. Кроме того, само медицинское оборудование не облагается НДС. Следствием этого становится существенное удорожание медицинской техники, приобретаемой в лизинг. В данном случае мы рекомендуем искать другие источники финансирования.
В прошлом году мы получили опыт работы с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. С нашей помощью ряд предприятий ЖКХ Хабаровска приобрели автотранспортные средства, спецмашины. Как лизингополучатели они зарекомендовали себя очень хорошо. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении нового договора, теперь уже на передачу в лизинг производственной базы. Это позволит им увеличить не только объем, но и качество предоставляемых населению услуг.
Кстати, о лизинге недвижимого имущества. Многие лизинговые компании отказываются заключать договоры на лизинг недвижимости в силу сложности юридического оформления сделки, нас же это не останавливает, на сегодня заключен ряд подобных договоров.
-На ваш взгляд, какие новые направления лизинга в ближайший год получат развитие на Дальнем Востоке?
- В последнее время в центральной части России быстро набирал обороты лизинг легковых автомобилей. Согласитесь, для мужчин-руководителей самого разного уровня хороший автомобиль всегда был чем-то большим, чем просто средство передвижения. Да и правило "по одежке встречают" до сих пор никто не отменял.
А поскольку очень привлекательно пользоваться дорогим автомобилем, заплатив за него всего 30% стоимости и выплачивая оставшуюся сумму в течение нескольких лет, то, думаю, в самое ближайшее время и у нас в регионе автолизинг начнет быстро развиваться. Нашей компанией уже заключен ряд таких сделок, и новые заявки постоянно поступают.
- По сравнению с тем временем, когда вы начинали, насколько сильно изменился лизингополучатель?
- Еще в начале 2001 года многие руководители предприятий очень плохо представляли, что такое лизинг. Приходили к нам и просили показать оборудование, которое мы предлагаем в лизинг. Сейчас такого не встретишь. Сегодня к нам обращаются люди, которые хорошо знают, что лизинг - это льготы при налогообложении, это ускоренная амортизация, это более длительные по сравнению с банковским кредитом сроки возврата средств, это отсутствие двойного залога. Проще стало работать.
- Отвечая на первый вопрос, вы назвали некоторых ваших клиентов, но если обобщить, то какие предприятия являются главными пользователями предлагаемых вами лизинговых услуг (крупный, средний или малый бизнес)?
- На сегодня большинство наших клиентов - это скорее крупные и средние предприятия. Дело в том, что в настоящее время мы одна из немногих лизинговых компаний на Дальнем Востоке, кто имеет возможность заключать договоры поставки на $ 1-2 млн. Хотя, подчеркну, у нас есть сделки и с представителями малого бизнеса.
- Расскажите об условиях лизинговой сделки в вашей компании?
- Мы передаем в лизинг любое движимое и недвижимое имущество, кроме земельных участков и имущества, запрещенного к свободному обращению на рынке. Минимальная сумма лизингового договора составляет $ 20000. Договор может быть заключен на срок от одного до пяти лет. Задаток - до 30% стоимости передаваемого в лизинг имущества. Страхование приобретаемого имущества является обязательным условием сделки. За оказание услуг лизинга взимается комиссия до 3% годовых от первоначальной стоимости имущества. График уплаты лизинговых платежей устанавливается в соответствии с пожеланиями лизингополучателя, он может быть ежемесячный или ежеквартальный, равными частями либо соответствовать фактически начисленной амортизации с учетом всех затрат лизингодателя по данному имуществу, а может быть составлен с учетом сезонности поступления выручки лизингополучателя. Вариантов множество, главное - учесть финансовые возможности лизингополучателя.
- Зачем нужно страховать имущество, передаваемое в лизинг?
- На это есть две причины. Во-первых, страхование - это способ снижения наших собственных рисков, т.к. до истечения договора лизинга мы остаемся собственниками сданного в финансовую аренду имущества. Во-вторых, для получения кредита мы это имущество передаем в качестве обеспечения в банк, а, как известно, ни один банк не возьмет незастрахованное имущество в залог.
- Какое удорожание будет у имущества, приобретенного в лизинг?
- Сразу сказать это невозможно, все зависит от того, какое имущество приобретается, то есть от срока его полезного использования и от конкретных условий договора лизинга. Так, при расчете лизинговых платежей мы можем применить коэффициент ускоренной амортизации 3, а можем и меньше (в случае, если лизингополучатель хотел бы заключить договор на более длительный срок). Задаток можем списать в выкупную стоимость имущества либо распределить равными частями на весь срок договора, а можем списать в течение нескольких месяцев, наиболее "напряженных" в финансовом плане для лизингополучателя. Если кому-то тяжело платить большие суммы в первые месяцы, мы можем выравнять платежи. Некоторые из перечисленных вариантов приводят к удорожанию договора, но мы всегда делаем несколько вариантов расчетов. За лизингополучателем остается право выбора, и, как показывает практика, он не всегда выбирает вариант с наименьшим удорожанием. Как правило, клиент предпочитает тот вариант, по которому ему будет проще рассчитываться.
- Как часто заключаются повторные договоры?
- В 99 из 100 случаев. Как правило, после первой оформленной сделки клиенты приходят к нам во второй, третий раз. Если финансовое состояние лизингополучателя позволяет, мы заключаем с ним новые договоры, не дожидаясь закрытия предыдущих. Так, например, с ОАО "Дальмостострой" начиная с 2002 года мы ежегодно заключаем не менее 20 договоров лизинга.
- Светлана Владимировна, можете на примере показать, какую выгоду приносит лизинг предприятию?
- В конечном счете лизинг приносит выгоду не только отдельно взятому предприятию, но и, не постесняюсь этого сказать, всей экономике региона. Вот яркий пример: в 2003 году к нам впервые обратилось ОАО "Дальсвязьстрой". Предприятие предполагало заключить крупный контракт, но для реализации проекта требовалось обновление производственных фондов. Посчитали, оказалось, что нужно приобрести техники на 37 млн руб. Обратились в банк, но кредит не получили, так как не смогли предоставить необходимый залог. Пришли к нам. Мы в течение месяца оформили договоры поставки с десятками поставщиков, оплатили имущество и передали его в лизинг. По результатам 2004 года благодаря обновлению основных фондов объемы производства ОАО "Дальсвязьстрой" возросли в 2,14 раза, платежи в бюджет всех уровней составили 88,6 млн руб. (в 1,8 раза больше, чем в 2003 году), число работников предприятия возросло на 26%, производительность - на 69%. Ну как этим не гордиться?!
В этом году ОАО "Дальсвязьстрой" к нам обратилось вновь. Мы заключили новый договор на поставку техники на сумму около $ 1 млн. Таким образом, предприятие и дальше будет наращивать объемы производства, следовательно, налоговые поступления в бюджет будут продолжать расти.
ДосьеВ 2005 году экспертный совет журнала "Лизинг Ревю" во второй раз признал ЗАО "Универсальная лизинговая компания" лидером лизинговых услуг на ДВ.
ДосьеЗАО "Универсальная лизинговая компания" было основано в 2001 году в г. Хабаровске. Благодаря его деятельности за прошедшие четыре года десятки предприятий из разных отраслей экономики получили возможность развиваться, наращивать объемы производства, создавать новые рабочие места, без значительного единовременного отвлечения денежных средств обновлять основные фонды, что в конечном счете увеличило налоговые поступления в бюджеты всех уровней.
Новости тематики
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- Центробанк предупредил о появлении в Приморье фальшивых юаней
- Банк "Восточный" возглавил бывший глава банка "Русский стандарт"
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока присоединил московский банк
- Отозвана лицензия крупного банка, подконтрольного одному из крупнейших банков Дальнего Востока
Новости раздела
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Один из крупнейших банков Дальнего Востока спасать не будут
- Банк России выпустил мобильное приложение о банкнотах
- Владельцы крупнейшего банка Дальнего Востока принудительно расстались с частью акций
- Дальневосточные банки находятся в шаге от банкротства
- В крупнейшем банке Дальнего Востока выявлена "финансовая пирамида"
- Центробанк объявил о серьезных проблемах у крупнейшего банка Дальнего Востока
- АТБ прекратил прием вкладов
- Богатых хотят заставить платить налог по повышенной ставке
- Лишь 1% дальневосточников имеют проблемы с ипотечными кредитами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний