Богатство в пользовании

Еще Аристотель сказал: "Богатство состоит в пользовании, а не в праве собственности". Некоторые руководители до сих пор до конца не понимают всех преимуществ лизинга и продолжают считать, что если купил, пусть даже в кредит, - значит, "мое", а взял в лизинг - значит, "чужое", а "мое" лучше "чужого". Однако с каждым годом таких руководителей становится все меньше и меньше. Чем привлекает лизинг, кого привлекает лизинг - об этом читайте в интервью корреспондента "ДК" с исполнительным директором ЗАО "Универсальная лизинговая компания" Светланой ЮДИНОЙ.

- Светлана Владимировна, расскажите немного о том, как развивалась ваша компания, с чего вы начинали и чем занимаетесь сейчас?

- Мы начинали с поставок дорожно-строительного оборудования и техники. Первыми нашими клиентами были крупнейшие строительные компании Хабаровского края и Амурской области: ОАО "Дальмостострой", ОАО "Дальстроймеханизация", ОАО "Корфовский каменный карьер", ЗАО "Асфальт". Компания развивалась сверхдинамично. Уже по результатам 2003 года по лизингу дорожно-строительной техники мы заняли 3-е место, а по лизингу строительного оборудования -15-е место в стране. По результатам 2004 года по стоимости заключенных договоров лизинга стали 49-ми среди лизинговых компаний страны. Для дальневосточной компании это очень высокий показатель.

В настоящее время мы ставим перед собой задачу - наращивать объем лизингового портфеля, а также стремимся расширить его отраслевую направленность. За последний год у нас возросла доля лизинга горного оборудования. Мы приобрели и передали в лизинг ОАО "Корфовский каменный карьер" буровой станок шведской фирмы "Atlas Copko" (стоимость заключенного договора - $ 1 млн). Собственных средств на приобретение такого дорогостоящего оборудования у предприятия не было, а для оформления кредита требовалось обеспечение, значительно превышающее стоимость покупаемой техники. Вот и обратился ОАО "Корфовский каменный карьер" к нам.

Достаточно большая доля нашего портфеля приходится сегодня на сделки с лесозаготавливающими, лесоперерабатывающими предприятиями. Среди них ОАО "Мариинский леспромхоз", ОАО "Востокэкспортлес", ООО "Дальтехнорегионснаб".

Мы заключили ряд договоров с предприятиями торговли. И хотя удельный вес торгового оборудования в портфеле пока небольшой из-за того, что его стоимость по сравнению, например, с оборудованием для дорожного строительства невелика, количество совершенных сделок постоянно растет.

В прошлом году нами передано в лизинг ФГУП ГТРК "Дальневосточная" (ДВТРК) телевещательное оборудование. В этом году заключен еще один договор.

Имеются у нас сделки и по медицинскому оборудованию. В частности, в 2004 году мы поставили оборудование ЗАО "Амуркурорт". Однако в этом направлении работа затруднена, так как медицинские учреждения, как правило, не являются плательщиками НДС. Кроме того, само медицинское оборудование не облагается НДС. Следствием этого становится существенное удорожание медицинской техники, приобретаемой в лизинг. В данном случае мы рекомендуем искать другие источники финансирования.

В прошлом году мы получили опыт работы с предприятиями жилищно-коммунального хозяйства. С нашей помощью ряд предприятий ЖКХ Хабаровска приобрели автотранспортные средства, спецмашины. Как лизингополучатели они зарекомендовали себя очень хорошо. В настоящее время рассматривается вопрос о заключении нового договора, теперь уже на передачу в лизинг производственной базы. Это позволит им увеличить не только объем, но и качество предоставляемых населению услуг.

Кстати, о лизинге недвижимого имущества. Многие лизинговые компании отказываются заключать договоры на лизинг недвижимости в силу сложности юридического оформления сделки, нас же это не останавливает, на сегодня заключен ряд подобных договоров.

-На ваш взгляд, какие новые направления лизинга в ближайший год получат развитие на Дальнем Востоке?

- В последнее время в центральной части России быстро набирал обороты лизинг легковых автомобилей. Согласитесь, для мужчин-руководителей самого разного уровня хороший автомобиль всегда был чем-то большим, чем просто средство передвижения. Да и правило "по одежке встречают" до сих пор никто не отменял.

А поскольку очень привлекательно пользоваться дорогим автомобилем, заплатив за него всего 30% стоимости и выплачивая оставшуюся сумму в течение нескольких лет, то, думаю, в самое ближайшее время и у нас в регионе автолизинг начнет быстро развиваться. Нашей компанией уже заключен ряд таких сделок, и новые заявки постоянно поступают.

- По сравнению с тем временем, когда вы начинали, насколько сильно изменился лизингополучатель?

- Еще в начале 2001 года многие руководители предприятий очень плохо представляли, что такое лизинг. Приходили к нам и просили показать оборудование, которое мы предлагаем в лизинг. Сейчас такого не встретишь. Сегодня к нам обращаются люди, которые хорошо знают, что лизинг - это льготы при налогообложении, это ускоренная амортизация, это более длительные по сравнению с банковским кредитом сроки возврата средств, это отсутствие двойного залога. Проще стало работать.

- Отвечая на первый вопрос, вы назвали некоторых ваших клиентов, но если обобщить, то какие предприятия являются главными пользователями предлагаемых вами лизинговых услуг (крупный, средний или малый бизнес)?

- На сегодня большинство наших клиентов - это скорее крупные и средние предприятия. Дело в том, что в настоящее время мы одна из немногих лизинговых компаний на Дальнем Востоке, кто имеет возможность заключать договоры поставки на $ 1-2 млн. Хотя, подчеркну, у нас есть сделки и с представителями малого бизнеса.

- Расскажите об условиях лизинговой сделки в вашей компании?

- Мы передаем в лизинг любое движимое и недвижимое имущество, кроме земельных участков и имущества, запрещенного к свободному обращению на рынке. Минимальная сумма лизингового договора составляет $ 20000. Договор может быть заключен на срок от одного до пяти лет. Задаток - до 30% стоимости передаваемого в лизинг имущества. Страхование приобретаемого имущества является обязательным условием сделки. За оказание услуг лизинга взимается комиссия до 3% годовых от первоначальной стоимости имущества. График уплаты лизинговых платежей устанавливается в соответствии с пожеланиями лизингополучателя, он может быть ежемесячный или ежеквартальный, равными частями либо соответствовать фактически начисленной амортизации с учетом всех затрат лизингодателя по данному имуществу, а может быть составлен с учетом сезонности поступления выручки лизингополучателя. Вариантов множество, главное - учесть финансовые возможности лизингополучателя.

- Зачем нужно страховать имущество, передаваемое в лизинг?

- На это есть две причины. Во-первых, страхование - это способ снижения наших собственных рисков, т.к. до истечения договора лизинга мы остаемся собственниками сданного в финансовую аренду имущества. Во-вторых, для получения кредита мы это имущество передаем в качестве обеспечения в банк, а, как известно, ни один банк не возьмет незастрахованное имущество в залог.

- Какое удорожание будет у имущества, приобретенного в лизинг?

- Сразу сказать это невозможно, все зависит от того, какое имущество приобретается, то есть от срока его полезного использования и от конкретных условий договора лизинга. Так, при расчете лизинговых платежей мы можем применить коэффициент ускоренной амортизации 3, а можем и меньше (в случае, если лизингополучатель хотел бы заключить договор на более длительный срок). Задаток можем списать в выкупную стоимость имущества либо распределить равными частями на весь срок договора, а можем списать в течение нескольких месяцев, наиболее "напряженных" в финансовом плане для лизингополучателя. Если кому-то тяжело платить большие суммы в первые месяцы, мы можем выравнять платежи. Некоторые из перечисленных вариантов приводят к удорожанию договора, но мы всегда делаем несколько вариантов расчетов. За лизингополучателем остается право выбора, и, как показывает практика, он не всегда выбирает вариант с наименьшим удорожанием. Как правило, клиент предпочитает тот вариант, по которому ему будет проще рассчитываться.

- Как часто заключаются повторные договоры?

- В 99 из 100 случаев. Как правило, после первой оформленной сделки клиенты приходят к нам во второй, третий раз. Если финансовое состояние лизингополучателя позволяет, мы заключаем с ним новые договоры, не дожидаясь закрытия предыдущих. Так, например, с ОАО "Дальмостострой" начиная с 2002 года мы ежегодно заключаем не менее 20 договоров лизинга.

- Светлана Владимировна, можете на примере показать, какую выгоду приносит лизинг предприятию?

- В конечном счете лизинг приносит выгоду не только отдельно взятому предприятию, но и, не постесняюсь этого сказать, всей экономике региона. Вот яркий пример: в 2003 году к нам впервые обратилось ОАО "Дальсвязьстрой". Предприятие предполагало заключить крупный контракт, но для реализации проекта требовалось обновление производственных фондов. Посчитали, оказалось, что нужно приобрести техники на 37 млн руб. Обратились в банк, но кредит не получили, так как не смогли предоставить необходимый залог. Пришли к нам. Мы в течение месяца оформили договоры поставки с десятками поставщиков, оплатили имущество и передали его в лизинг. По результатам 2004 года благодаря обновлению основных фондов объемы производства ОАО "Дальсвязьстрой" возросли в 2,14 раза, платежи в бюджет всех уровней составили 88,6 млн руб. (в 1,8 раза больше, чем в 2003 году), число работников предприятия возросло на 26%, производительность - на 69%. Ну как этим не гордиться?!

В этом году ОАО "Дальсвязьстрой" к нам обратилось вновь. Мы заключили новый договор на поставку техники на сумму около $ 1 млн. Таким образом, предприятие и дальше будет наращивать объемы производства, следовательно, налоговые поступления в бюджет будут продолжать расти.

Досье В 2005 году экспертный совет журнала "Лизинг Ревю" во второй раз признал ЗАО "Универсальная лизинговая компания" лидером лизинговых услуг на ДВ.