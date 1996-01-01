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Наша задача - решать проблемы бизнеса наших клиентов!
Компания "ДельтаЛизинг" на сегодняшний день является лидером в области лизингового финансирования малых и средних предприятий в Сибири и на Дальнем Востоке. Об этом свидетельствует не только солидный и хорошо сбалансированный инвестиционный портфель компании, но и внушительные кредитные линии, открытые ей крупными игроками мировой финансовой индустрии.
О том, какие особенности присущи лизингу имущества для малого и среднего бизнеса, рассказывает Владимир МЕЛЬНИЧУК, региональный директор ЗАО "ДельтаЛизинг" в Хабаровске.
Основная особенность малого и среднего бизнеса - это динамичный рост, которому сопутствует постоянная потребность в переоснащении своих производств, обновлении основных средств. При этом наша банковская система, ориентированная в первую очередь на крупный бизнес, лишь в последнее время стала "поворачивать голову" в сторону сегмента, являющегося основой любой рыночной экономики. Как следствие, единственным источником для развития небольших компаний в подавляющем большинстве остаются собственные средства или частные займы. Но "неформальное кредитование", как правило, обходится очень и очень дорого, также негативно влияет на бизнес и единовременное отвлечение из оборота крупных сумм на покупку, например, нового оборудования. Мы решаем эту проблему, причем в каждом отдельном случае наиболее оптимальным для клиента образом.
Что именно дает лизинг малому и среднему бизнесу? Доступ к "длинным" деньгам. Благодаря сотрудничеству с крупными международными инвесторами, мы предлагаем лизинг имущества сроком до пяти лет. На сегодняшний день средний срок договора в нашей компании составляет три года. Этот вариант является оптимальным для многих наших клиентов, так как в этом случае существенно (по сравнению с лизингом оборудования на год) снижается размер ежемесячных платежей, что позволяет им более рационально управлять своими активами. С развитием бизнеса клиентов развивается и наша компания, привлекая все больше ресурсов, совершенствуя условия лизингового финансирования. Так, сегодня мы готовы идти на снижение аванса. Если раньше требование было жестким - 25% от стоимости имущества, приобретаемого в лизинг, то сейчас мы рассматриваем проекты с авансом от 15%. Кстати, отсутствие дополнительного обеспечения является несомненным преимуществом лизинга. Клиент вносит только аванс и фактически получает оборудование, оплатив лишь малую часть его стоимости.
Интересно отметить, что размер средней сделки в ЗАО "ДельтаЛизинг" из года в год увеличивается и сейчас уже превышает $ 100 000. При этом по-прежнему действует правило - приобретаемое в лизинг имущество должно стоить $ 20 000 и выше.
В июне этого года мы предложили рынку новый продукт - автолизинг, столь востребованный на западе, но практически отсутствующий в предложении местных автодилеров. Особенностью оформления лизинговой сделки на автотранспорт в нашей компании является срок рассмотрения заявки на финансирование - 3 дня. В планах компании - сокращение сроков рассмотрения заявок на лизинговое финансирование и других видов имущества. Для этой цели мы подписали договор с московской фирмой на разработку и внедрение комплексного решения по автоматизации кредитной работы подразделений нашей компании.
Возвращаясь к эффективности лизинга для малого и среднего бизнеса, упомяну о налоговых льготах по лизинговым сделкам, которые предусмотрены законодательством Российской Федерации. Прежде всего, в отличие от платежей по кредиту, все лизинговые платежи относятся на себестоимость. Кроме того, на имущество, переданное в лизинг, разрешено начислять ускоренную амортизацию с коэффициентом 3. Это уменьшает налог на прибыль и налог на имущество. По оценкам специалистов, лизинг "выигрывает" у банковского кредита не менее 15%.
Так как стоимость привлекаемых ресурсов по-прежнему играет большую роль для предпринимателей, коснусь вопроса удорожания. Мы предлагаем доступный лизинг. Для этого у нас есть все основания. Во-первых, величину нашей ставки определяет сотрудничество с иностранными инвесторами, такими, как МФК, ЕБРР. Во-вторых, мы обладаем существенными собственными средствами. Наш собственный капитал составляет сейчас $ 13 млн. В итоге удорожание имущества, приобретаемого у нас, не превышает 8-11% в год.
Подводя итог, могу с уверенностью сказать, что именно лизинг на сегодняшний день полностью отвечает потребностям малого и среднего бизнеса. Это наглядно подтверждают данные нашего портфеля, 90% которого - сделки с некрупными, но динамично развивающимися и прибыльными компаниями.
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