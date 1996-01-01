Внешторгбанк покоряет вершины

"Страшно не было совсем, у нас была цель - дойти до конца и уверенность, что у нас это получится", - рассказывали о своем недавнем путешествии работники хабаровского филиала Внешторгбанка. Команда во главе с управляющим филиалом Владимиром ВОЕЙКОВЫМ придумала для себя весьма экстремальное развлечение - не с парашютом попрыгать и даже не с аквалангом понырять, к чему сейчас стремятся многие, а добраться до вершины самой высокой горы в Западной Европе - Монблана.

На фотографиях гора кажется необычно красивой и какой-то ненастоящей, нарисованной. Сложно себе представить, что ее "натуральная" высота - 4807 метров. Вот эти метры и преодолевали четверо смелых мужчин Внешторгбанка.

- Конечно, мы старались подготовиться, бегали, тренировали "дыхалку", - признается начальник отдела международных расчетов и валютного контроля филиала Евгений МОНИН. - Коллеги не оставляли и привычные занятия спортом - футбол, плавание. Кстати, это тоже сложно себе представить - чтобы люди вроде бы сугубо интеллектуального труда были так помешаны на здоровом образе жизни. Вот так приходишь в банк, посмотришь на кого-нибудь и не сразу подумаешь, что этот человек на самом деле сильный и выносливый мужчина. А уж тем более, что он способен на какой-то тяжелый экстрим.

- Сложнее всего было на последней тысяче метров, - продолжает заместитель главного бухгалтера филиала Евгений ШАТАЛОВ. - Когда не хватало кислорода и нечем было дышать. Тут главное было - не соскользнуть с ледника, не улететь в пропасть от порыва ветра, на вершине он был уже до ста км/ч. Последние несколько метров мы "ползли" наугад - опустился туман, сквозь который вообще ничего не было видно.

- И как там, на вершине Монблана? - спрашиваю.

- На вершине ощущение простора и свободы. А еще - победы над собой, - вспоминает Владимир ВОЕЙКОВ. - Если встречу человека, побывавшего там, подам руку не задумываясь.

- Впечатление сильное. Стоишь на горе, над облаками, - говорит Евгений Монин. - Отдохнули, развернули там флаг Хабаровского края, который специально привезли с собой. Там, на высоте почти пяти километров, гордость за свой край ощущается как-то по-особенному.

- Еще мы помечтали о том, как бы вызвать вертолет, чтоб спустил нас вниз, на землю: ведь спускаться еще сложнее, - говорит Евгений Шаталов. - Вообще там есть такие тропинки шириной в полтора ботинка, слева - пропасть, справа тоже. Одно неверное движение - и тебя потом никогда не соберут. Спасло то, что рядом были товарищи, которым доверяешь, на которых можно положиться - ведь шли мы на общей страховке.

- Мы же команда, - добавляет его коллега. - Поэтому и шли, как говорится, плечом к плечу.

У них всегда так. И на отдыхе, и на работе. Может, в этом и есть секрет успеха Внешторгбанка? Такой команде наверняка любые вершины по плечу. Интересно, какая следующая?