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Объединение завершается
РОСБАНК заканчивает консолидацию с банковской группой ОВК на Дальнем Востоке. В настоящее время переведено уже более 80% бизнеса.
В регионе практически создан единый универсальный финансовый институт, который занимает значимые доли во всех сегментах банковского бизнеса. Новый банк располагает значительно большим капиталом, гораздо более высоким уровнем надежности и стабильности.
Создано и начало действовать Дальневосточное Территориальное Управление (ДТУ). В состав ДТУ вошли филиалы и дополнительные офисы, работающие в Хабаровском и Приморском краях, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской, Камчатской областях, Республике Саха (Якутия). В функции ДТУ входят представление и защита интересов ОАО АКБ "РОСБАНК" в регионе. Управляет процессом формирования новой банковской структуры на ДВ Сергей БЕЛАВИН, ранее возглавлявший Южно-Сахалинский филиал РОСБАНКА. На базе 7 действующих филиалов Дальневосточного ОВК открыто 7 филиалов Росбанка, из 72 отделений Дальневосточного ОВК в РОСБАНК переведены 66. Основная задача новых подразделений РОСБАНКА на Дальнем Востоке - предоставление доступных и качественных услуг населению, а также широкого спектра банковских продуктов корпоративным клиентам.
После полного объединения Дальневосточный РОСБАНК предложит корпоративным клиентам всю палитру финансовых инструментов, расширит возможности инвестирования денежных средств, обеспечивая при этом индивидуальный подход. А частные лица получат широкий комплекс кредитных и депозитных программ. Особое внимание будет уделено дистанционному обслуживанию клиентов с помощью кредитных карт, банкоматов, SMS-банкинга.
Важной задачей в период объединения банков стало сохранение клиентской базы и высоких темпов роста. Итоги работы на 01.08.05г. свидетельствуют о том, что Дальневосточному филиалу РОСБАНКА удалось не только перевести основную часть бизнеса ОВК в РОСБАНК, но и сохранить традиционно высокие показатели по всем направлениям: прибыль увеличилась более чем в 2 раза, кредитный портфель в 1,7 раза, привлеченные средства клиентов в 1,2 раза по сравнению с аналогичными показателями на 01.01.05г.
В соответствии с общей политикой следующим этапом развития банка на Дальнем Востоке будет диверсификация кредитных продуктов населению. (Кредитный портфель банковской группы ОВК концентрировался преимущественно на предоставлении небольших сумм на приобретение электротехники в крупных торговых сетях). Уже в сентябре Дальневосточный филиал РОСБАНКА планирует внедрить ряд новых кредитных продуктов, в том числе автокредитование, ипотеку и программу кредитных пластиковых карт. Дополнительное развитие получит программа кредитования малого и среднего бизнеса.
Одной из важнейших составных стратегии развития объединенного банка является работа с органами исполнительной власти субъектов РФ и муниципальных образований Дальнего Востока. Опыт размещения облигационных займов администраций различных уровней в настоящее время широко используется РОСБАНКОМ на территории России, это направление получит развитие и на Дальнем Востоке.
Также РОСБАНК принял решение о полной замене корпоративного стиля, в том числе логотипа, униформы персонала, дизайна отделений и т.д., который будет соответствовать современным тенденциям розничного рынка.
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