Банковский рынок далек от насыщения

2004 г. оказался знаковым для банковской системы Дальнего Востока. Ее активы росли очень быстрыми темпами, лишь незначительно отстав от результатов 2003 г., но при этом впервые за последние несколько лет основные показатели, характеризующие динамику развития банковской системы Дальнего Востока, оказались ниже, чем в целом по России.

На первый взгляд может показаться, что ничего странного в этом нет. Львиная доля активов банковской системы сконцентрирована в центральных регионах страны: здесь намного быстрее внедряются новые технологии и продукты. Однако в данном случае необходимо учитывать один факт. Банковский рынок Дальнего Востока значительно менее развит и имеет колоссальный потенциал для роста. Достаточно сказать, что соотношение активов всех кредитных организаций, работающих на территории дальневосточного федерального округа (ДВФО), и валового регионального продукта (ВРП) лишь незначительно превышает 20%, что мало даже по меркам самых бедных стран Восточной Европы.

Сравнение с общероссийскими показателями также свидетельствует о том, что банковский рынок Дальнего Востока еще очень далек от насыщения и, по идее, при прочих равных условиях, именно здесь должны быть максимальные темпы прироста.

В 2004 г. рост активов банковской системы Дальнего Востока составил 33,19%, по России в целом -35,17%. При этом в семи из девяти дальневосточных субъектах федерации (Корякский автономный округ в данном случае не в счет, поскольку за исключением банка "Крайний Север" он фактически не имеет целостной банковской системы), темпы прироста активов составили менее 30%. Тогда как активы банковской системы Хабаровского края увеличились сразу на 53,06%. В итоге, на его долю пришлось более 40% совокупного прироста активов всей банковской системы Дальнего Востока.

Более низкие, чем в целом по России, темпы роста активов банковской системы ДВФО связаны отнюдь не с насыщением и стабилизацией рынка, а с более низкими темпами роста активов региональных банков. Они росли значительно медленнее, чем активы банков, представляющих другие регионы страны, - 25,73% против 36,7%.

Количество региональных кредитных организаций не только не увеличивается, а наоборот даже уменьшается. Происходит это на фоне того, что крупные российские банки продолжают расширение филиальной сети.

Противопоставление региональных банков и "варягов", имеющее очень глубокие корни и мало понятное большинству потребителей, на самом деле имеет понятную каждому экономическую подоплеку. На изолированных рынках региональным банкам, как правило, удается достаточно мирно и взаимовыгодно сосуществовать, тогда как массовая экспансия "варягов" достаточно часто приводит к деформированию рынка, демпингу и общему падению прибыльности.

Впрочем, если в целом подводить итоги 2004 г., то необходимо признать, что он был достаточно успешным как для "варягов", так и для региональных банков. Первые из них смогли добиться ускоренного роста активов, а вторые - повышения прибыльности. Правда, в данном случае точнее будет сказать не повышения, а восстановления прибыльности.

Макроэкономический спад

В 2004 г. на российском Дальнем Востоке произошло заметное торможение темпов экономического роста. Официальные данные Росстата РФ за 2004 г. будут обнародованы только весной 2006 г., однако расчеты Рейтингового агентства "Золотой Рог" свидетельствуют, что ВРП всех входящих в ДВФО субъектов РФ в прошлом году вырос менее чем на 4,9%. Это существенно ниже и показателей 2003 г. - 6%, и общероссийских данных за 2004 г. - 7,2%.

О причинах снижения темпов экономического роста на Дальнем Востоке можно говорить очень долго и много, однако наибольшее влияние оказали два основных фактора.

Первый из них - это планомерное укрепление российского рубля по отношению к американскому доллару.

В отличие от центральных регионов страны, основными торговыми партнерами Дальнего Востока традиционно являются не члены Европейского сообщества, а страны Азиатско-Тихоокеанского региона и США. Именно поэтому все последние годы, даже несмотря на заметное ослабление доллара на мировых рынках, основной расчетно-денежной единицей в ВЭД оставалась американская валюта. Около 90% всех внешнеторговых контрактов на Дальнем Востоке продолжало котироваться в долларах США, тогда как на долю евро приходилось менее 10%. В итоге, в 2004 г. большинство экспортоориентированных отраслей, преобладающих в структуре экономики Дальнего Востока, столкнулись с проблемой сокращения объемов реализации из-за курсовой разницы.

Особое влияние в данном случае оказал "китайский фактор". Курс юаня, как известно, жестко привязан к доллару США. Во многом именно из-за "китайского фактора" отрасли экономики, ориентированные на внутренний рынок, в 2004 г. не смогли в полной мере воспользоваться ростом потребительского спроса для увеличения объемов реализации. За год прирост оборотов в потребительском секторе ДВФО составил порядка 10%, тогда как объем импорта увеличился более чем на треть.

В России в целом последствие укрепления российского рубля было компенсировано высокими ценами на нефть. Можно сказать, что банковская система РФ, вслед за нефтяной промышленностью и федеральным бюджетом, получила наибольшие выгоды от высоких цен на нефть. Впрочем региональные банки имеют лишь самое отдаленное отношение к нефтяным сверхдоходам. Хотя рост денежный массы неизбежно распространился на всю территорию страны благодаря дотационному статусу фактически всех дальневосточных субъектов РФ.

Все это и привело к тому, что и активы, и пассивы банковской системы Дальнего Востока в 2004 г. увеличились за счет операций с участием физических лиц, хотя в корпоративном секторе банковского рынка наблюдались признаки стагнации.

Кризис спроса или предложения?

Торможение темпов экономического роста, ставшее одной из главных причин более низких темпов роста активов банковской системы Дальнего Востока и особенно активов региональных банков, наглядно отражает одну весьма распространенную в России дилемму.

С одной стороны, есть точка зрения о том, что одной из причин снижения качества экономического роста в РФ, происходящего за счет роста добывающих отраслей, является слабость банковской системы. Несмотря на избыток в стране денег, стоимость которых уже давно ниже уровня инфляции, она по-прежнему не может эффективно исполнять посреднические функции и обеспечивать переток капитала из одних секторов экономики в другие. Однако есть обратная точка зрения, согласно которой проблема кроется не в слабости банковской системы, а в неэффективности российской экономики и нехватке реальных инвестиционных проектов, которые бы можно было профинансировать на условиях возвратности.

Говорить о всей России в данном случае особого смысла нет. Однако применительно к Дальнему Востоку необходимо признать, что сегодня куда более актуальна именно вторая проблема - многие местные предприятия действительно не знают, каким образом они могут обеспечить расширенное воспроизводство.

Прямых и косвенных подтверждений этому можно найти немало. Прежде всего, это отсутствие реального роста объема капиталовложений в основной капитал (более 80% прироста инвестиций на Дальнем Востоке в 2004 г. напрямую было связано с реализацией сахалинских проектов).

С точки зрения банковский системы, низкая инвестиционная активность и недостаток платежеспособного спроса на кредитные ресурсы со стороны корпоративных клиентов может иметь плачевные результаты. Попытки сохранить высокие темпы роста неизбежно приводят к снижению качества кредитного портфеля и росту просроченной кредиторской задолженности.

Банковская система Дальнего Востока оказалась именно в такой ситуации. Слишком высокий рост объемов кредитования корпоративных клиентов 2002-2003 гг. ознаменовался практически двукратным ростом просроченной задолженности, размер которой начал увеличиваться ровно через полгода после начала кредитного "бума" и за три года возрос практически в два раза - с 2,56% до 5,07%.

В 2004 г. работающие на территории Дальнего Востока кредитные организации стали более строго относиться к отбору заемщиков, снизив объемы кредитования юридических лиц сразу на 13,4%.

Похоже, что на нынешнем этапе этот сектор рынка достиг некого зрелого состояния, при этом его самой главной отличительной особенностью является существенное превышение предложения над платежеспособным спросом.

Выход из сложившейся ситуации может быть только один. Чтобы справиться с излишней ликвидностью, банкам неизбежно приходится развивать новые кредитные продукты, переориентироваться на новых клиентов и новые рынки. Основной из них - это, бесспорно, рынок потребительского кредитования, который последние полтора года переживает настоящий бум.

Все в розницу

Для бурного развития рынка потребительского кредитования на Дальнем Востоке сейчас действительно есть предпосылки. Даже несмотря на низкую плотность населения, его потенциальная емкость достаточно велика.

Во-первых, среднедушевой доход на Дальнем Востоке более чем в 1,5 раза выше, чем в целом по России. А во-вторых, население здесь проживает достаточно компактно, преимущественно в крупных населенных пунктах. Все это говорит о том, что популярные еще несколько лет назад разговоры о слишком высоких издержках при развитии розничной сети на территории Дальнего Востока не более чем миф. Резкий же рост объемов кредитования физических лиц, увеличившихся более чем в два раза по итогам 2004 г., стал самым лучшим доказательством этому. На долю двух кредитных организаций - Сбербанка и Дальневосточного ОВК - сегодня приходится практически две трети рынка.

Впрочем, несмотря на существование двух явных лидеров, говорить о монополизации нельзя. Конкуренция на рынке потребительского кредитования сейчас гораздо ниже, чем в других секторах банковского рынка, однако выходу на него новых игроков по-прежнему ничто не мешает. Даже несмотря на впечатляющий рост объемов кредитования физических лиц в последние два года, он по-прежнему очень далек от насыщения и, если проводить аналогии со странами Восточной Европы, в ближайшие шесть-семь лет должен увеличиться примерно в три раза.

Именно поэтому почти все работающие на территории Дальнего Востока кредитные организации начали активно наращивать свое присутствие на рынке потребительского кредитования. Уже сейчас у десяти региональных банков на долю кредитов физическим лицам приходится более 20% активов. Через год, по нашим оценкам, к ним должны присоединиться еще, по меньшей мере, восемь кредитных организаций, а еще через год можно ожидать, что у 12-15 региональных банков более 50% кредитного портфеля будет приходиться на долю населения.

Да, сам по себе рынок к этому времени претерпит кардинальные изменения. Прежде всего, он станет куда более конкурентным. Кроме региональных банков и Сбербанка, на дальневосточном направлении почти наверняка начнется активная экспансия розничных подразделений крупнейших российских кредитных организации.

Дело в том, что даже по чисто формальным показателям местный рынок потребительского кредитования сегодня выглядит одним из самых привлекательных в РФ. А по определенным параметрам он даже более развит, чем российский рынок в целом. Так, по итогам 2004 г. объем кредитования физических лиц в ДВФО достиг 3,36% ВРП, когда в целом по РФ значение этого показателя составляло 3,13% ВВП. Кроме того, для Дальнего Востока пока характерен феноменально низкий объем просроченной задолженности по потребительским кредитам, составляющей около 1%.

Ставки вниз, но не сразу

Появление новых игроков на рынке потребительского кредитования неизбежно приведет к росту конкуренции и заметному снижению ставок. Пока они на 8-10% выше, чем для корпоративных клиентов.

Впрочем, ожидать слишком быстрого снижения процентных ставок также не стоит. Пока рынок все еще далек от насыщения, при грамотном позиционировании те самые новые игроки смогут без особых проблем занять свою нишу, не прибегая к демпингу.

Именно поэтому для большинства региональных банков основным направлением развития потребительского кредитования в ближайшие полтора-два года станет пропаганда розничного бизнеса на корпоративном уровне. Иными словами, они начнут массово разрабатывать и предлагать кредитные продукты сотрудникам своих клиентов-юрлиц. Имея под рукой самую достоверную информацию о заемщиках, банки смогут заметно снизить стоимость кредита и до минимума упростить процедуру выдачи кредитов.

Межбанковские доноры

Несмотря на бурное развитие потребительского кредитования, нельзя не замечать, что даже оно пока не может справиться с избытком кредитных ресурсов. Именно поэтому на протяжении всех последних лет работающие на территории Дальнего Востока банки являются активными игроками на рынке межбанковского кредитования. Причем в большинстве своем, за исключением разве что банков Хабаровского края, их участие сводится к обыкновенному донорству.

Нынешнее состояние рынка отчасти напоминает предкризисные годы. Как известно, до 1998 г. в большинстве регионов страны банковская система выполняла функции своеобразного финансового "пылесоса", которая собирала ресурсы на территории, а затем вкладывала их в государственные ценные бумаги. Особенно показательным в данном случае стал банковский микро-кризис, произошедший летом 2004 г.

Несмотря на резкое сокращение объемов МБК на российском рынке, дальневосточные банки, напротив, увеличили объемы межбанковского кредитования, неплохо при этом заработав. Правда, произошло это скорее от невозможности разместить все свои пассивы на традиционном для себя рынке.

Что удивительно, параллельно с этим оттоком прослеживается и прямо противоположная тенденция. Филиалы некоторых российских банков не могут собрать достаточно ресурсов на территории Дальнего Востока и занимаются размещением средств головных офисов.

Отчасти это связано с устойчивыми позициями, которые занимают региональные банки в области привлечения средств населения - на Дальнем Востоке именно они являются основными конкурентами Сбербанка РФ, а отчасти с куда большими возможностями крупных российских банков. С одной стороны, они могут использовать более дешевые инструменты привлечения ресурсов - кредиты крупных иностранных банков, облигации, кредитные ноты. А с другой стороны, им необходимо куда-то размещать растущие благодаря нефтяным сверхдоходам и увеличивающейся денежной массе пассивы.

Именно в этом движении на восток - с более развитых на менее развитые рынки - заключается одна из главных тенденций развития российского банковского рынка. Причем происходит оно одновременно, как минимум на трех уровнях. Во-первых, свою работу на российском рынке расширяют "дочки" иностранных банков - для них движение на восток - это завоевание рынка Москвы и некоторых городов-миллионников. Одновременно с этим российские банки продолжают расширять свое присутствие в регионах, а региональные банки - в своей собственной провинции.

И хотя все это происходит на фоне роста конкуренции, снижения общей рентабельности банковского бизнеса не происходит. Появление на рынке новых игроков заставляет кредитные организации повышать эффективность собственной деятельности, ускоренными темпами внедрять новые продукты и технологии. Иными словами, рост конкуренции в конечном итоге оказался полезен не только потребителям, но и самим банкам.