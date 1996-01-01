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Банкиры обсудили прямые расчеты

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

19 октября в Хабаровске прошла российско-китайская встреча по финансированию внешнеторговой деятельности. Мероприятие было организовано Внешторгбанком и Сельскохозяйственным банком Китая при поддержке, в том числе, Министерства внешнеэкономических связей Правительства Хабаровского края с целью содействия дальнейшему развитию торгового обмена между двумя странами, расширению возможностей российских предприятий.

На встрече руководителям краевых предприятий были представлены новые возможности Внешторгбанка по организации внешнеторгового финансирования за счет средств иностранных банков и рассказано об уникальных проектах в области финансирования предприятий Хабаровского края с привлечением ресурсов банков КНР. Собравшиеся обсудили вопросы организации прямых расчетов на базе расчетного центра ВТБ в Хабаровске, преимущества документарных операций, актуальные вопросы трансграничных расчетов.

Досье

По итогам первого полугодия 2005 года внешнеторговый оборот Хабаровского края с КНР составил 42% от общего объема импортно-экспортных операций. В регионе действует 419 совместных предприятий с китайскими инвестициями (общее число - 1037).

Внешторгбанк является ведущим банком России в области обслуживания внешнеторговых расчетов, в Хабаровском крае на Внешторгбанк приходится более 50% ВТО. Банк имеет одну из наиболее разветвленных среди российских банков корреспондентских сетей (более 1400 банков-корреспондентов). ВТБ привлекает в экономику Хабаровского края средства иностранных банков, организуя международное финансирование предприятий. Общая сумма установленных на ВТБ кредитных линий и подписанных соглашений составляет более $3 млрд.

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