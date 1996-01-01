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"Приморье" делает предложение туристам

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"ЗР" уже сообщал о том, что одним из приоритетных направлений работы страховой компании "Приморье" на данный момент является страхование выезжающих за рубеж.

О наработках компании в этой области рассказал Сергей РЫЖКОВ, директор департамента развития бизнеса компании:

- Все мы знаем, что туристический бизнес достаточно сложен, поскольку приходится учитывать разнообразные запросы многочисленных клиентов. Понимая это, мы постарались разработать такие страховые программы, которые, с одной стороны, облегчили бы работу туристических компаний, а с другой - предоставили удобный сервис самим туристам. Особый интерес у клиентов вызовут наши условия страхования выезжающих в соседние Китай, Японию и Корею.

Сегодня необходимость медицинской страховки при выезде за рубеж трудно переоценить. Готовясь к путешествию, вы не планируете заболеть или сломать руку. Но случается всякое. И здесь поможет страховой полис. При наступлении страхового случая с туристом за границей наш "Travel полис" покроет медицинские расходы, а также возместит расходы, связанные с невыездом по причине заболевания туриста, родственника, призыва в армию и т.д. И уже многие из тех, кто едет за границу по делам или отдыхать, самостоятельно приходят застраховаться. Это и понятно - польза полиса и его стоимость вещи несопоставимые. Если путевка в Таиланд обойдется в среднем в $1 тыс., то страховой полис в среднем в $15.

Более того, если в ряд стран вы можете поехать, надеясь на авось, то в страны Шенгенского союза, США, Израиль и страны Балтии без такого полиса просто не дадут визу. По страхованию выезжающих за рубеж мы работаем с Русским перестраховочным обществом, а ассистансом выступает Inter Partner Assistance (Германия).

В завершение отмечу, что мы открыты к сотрудничеству, и клиенты туристической компании становятся и нашими клиентами, каждому из которых мы готовы предложить индивидуальные условия, в том числе и по другим видам страхования (страхованию имущества, грузов, автотранспорта).

Страховая компания "Приморье" приглашает к сотрудничеству туристические фирмы, страховых агентов и брокеров. Мы находимся: г. Владивосток, ул. Бестужева, 21а, офис 106, тел.(4232)41-21-20.

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