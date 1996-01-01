Пластиковые карты давно стали реальностью нашей жизни. На нашем рынке присутствуют как российские, так и международные платежные системы. Преимущества зарплатных проектов с использованием платежных систем давно уже оценены по достоинству не только руководителями организаций, но и их сотрудниками.

Раньше в рамках зарплатного проекта осуществлялось лишь перечисление зарплат на банковский вклад: деньги можно было только снимать или накапливать. Теперь же банки предлагают выгодную и безопасную как для руководителей организации, так и для сотрудников программу выплаты заработной платы сотрудникам предприятий и организаций на карточные счета (зарплата без конвертов).

Однако некоторые работники так и предпочитают получать заработную плату в кассе. Это, скорее, сложившийся стереотип недоверия к коммерческим банкам. Время бежит, предъявляет свои требования. Пластиковые карты имеют свои преимущества. Однако банкам стоит расширить спектр услуг.

Опытом получения заработной платы по пластиковым картам делятся сотрудники Дальневосточного государственного университета:

- Получение заработной платы по пластиковым картам нам предложили год назад. Раньше я пользовался пластиковой картой и получение зарплаты по ней не было чем-то новым. Зарплатный проект дает свободу, так как я получаю деньги тогда, когда хочу. Хотя у нас раньше не было проблем с очередями за зарплатой, но все равно через карточку удобнее: я снимаю столько, сколько считаю возможным, - говорит профессор Владимир ОСТАНИН. - Сейчас зарплату по пластиковым картам в нашем университете получают многие преподаватели. Все привыкли. Есть в проекте еще какие-то дополнительные услуги, но я ими не пользуюсь.

А вот что говорит начальник управления бухгалтерского учета, экономики и планирования, главный бухгалтер ДВГУ Ольга САМИГУЛИНА.

- Решение о переходе университета на зарплатный проект было принято в марте прошлого года. К этому моменту мы уже имели информацию о видах зарплатных проектов в разных банках, вопрос стоял только о выборе банка. Основная цель такого решения - избежать движения наличных денег через кассу, поскольку выдача заработной платы в кассе связана с определенными издержками. Еще одно преимущество зарплатного проекта, которое мы оценили сразу, - это безопасность. Средств на инкассацию у нас нет, возить деньги по городу без охраны - это огромная ответственность. На получение зарплаты отводилось три дня, а у нас нет специально оборудованной кассы - мы несли дополнительный риск. Поэтому, взвесив все плюсы и минусы, было принято решение в пользу зарплатного проекта. А уже в выборе банка большую роль сыграли условия и дополнительные услуги. Выбор склонился в пользу Востокбизнесбанка, поскольку были предложены бесплатный выпуск пластиковых карт и беспроцентное обеспечение. У наших работников появилась возможность поехать в отпуск, ведь зарплаты у нас небольшие. Все, кто хотел, получили кредиты. Также через карточку можно оплатить услуги телефона. А недавно я по карточке оплатила услуги парикмахерской.

Вначале среди сотрудников были разные мнения на этот счет. Все новое всегда воспринимается с опаской. Люди старшего поколения испытывали недоверие к такому способу получения заработной платы - не все знали, как пользоваться банкоматом. А пользоваться банкоматом нас научили - сотрудники банка стояли возле каждого банкомата в университете, их у нас 3, и показывали, как снимать деньги в банкомате. Сложностей нет. Оказалось, все просто. Но определенный процент сотрудников получает деньги привычным способом, чаще всего это пожилые люди, которые уже привыкли получать зарплату в кассе, и обслуживающий персонал.

Работа бухгалтерии также упростилась. Высвобождается значительное количество рабочего времени, повышается качество ведения бухгалтерской документации.

Такой способ получения средств более совершенен. Те, кто имеет пластиковые карты, получают деньги раньше остальных работников. Поэтому даже тем, кто сначала не хотел получать деньги по карточке, в итоге услуга понравилась.

Общее впечатление от зарплатного проекта благоприятное. Хотелось бы высказать пожелание банку начислять проценты на этот вклад. Если бы начислялись проценты, то люди сразу не снимали бы деньги, а задерживали свои расходы.

Используя пластиковую карту, можно не только получить деньги в любой кассе или банкомате, но и рассчитываться с ее помощью безналичным способом. Работники организаций могут теперь получить в банкомате сумму, вдвое превышающую размер заработной платы, если оформлен краткосрочный кредит (овердрафт). По ним можно рассчитываться за товары и услуги - это лучшее средство обезопасить свои деньги.