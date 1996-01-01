В конце сентября Дальвнешторгбанк запустил новую программу кредитования - "кредит для кредита" (заинтриговавший многих рекламный ролик, где золотистый муравей толкает монету на верх холма).

Как пояснили корреспонденту "ЗР", речь идет о кредите, который выдается Дальвнешторгбанком на досрочное погашение задолженности заемщика в другом банке. Этот кредит предоставляется на льготных условиях и рассчитывается таким образом, чтобы заемщики смогли своевременно и безболезненно погасить свой прежний кредит и начали выплаты Дальвнешторгбанку в соответствии с новым графиком погашения.

Со слов Ирины ХАБАРОВОЙ, руководителя управления Дальвнешторгбанка, плюсами этого банковского продукта являются: возможность сэкономить и создание положительной кредитной истории. "В случае выбора нашей программы, - говорит она, - мы гарантируем самостоятельное погашение кредита клиента путем безналичного перечисления средств. Если ситуация заемщика позволяет, можем предложить комбинированный вид займа - оплатить его долг и выдать денежные средства для решения насущных проблем". Кроме того, после возврата предыдущего кредита в Дальвнешторгбанке готовы предоставить клиенту месяц финансового отдыха, т.е. месяц без выплат.

Процентная ставка по "кредиту для кредита" составляет 18% годовых. Дополнительно за введение ссудного счета банк ежемесячно берет 1,2% от суммы кредита. Новая ссуда выдается на срок до 5 лет. По просьбе корреспондента "ЗР" в Дальвнешторгбанке посчитали, сколько придется заплатить клиенту при условии, что банк гасит за него оставшуюся часть кредита в 65000 руб. Если новая ссуда берется на год, переплата получается 15842 руб.