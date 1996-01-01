Кредит по карточке

Оценить удобство кредитной карты легко могут те, кто какое-то время жил за границей. Там - в странах Западной Европы, Юго-Восточной Азии или в Америке - покупка товаров в кредит по карте - рядовое событие. Хочешь поехать в отпуск, желаешь приобрести новый ноутбук - идешь и покупаешь, расплачиваешься картой, уходишь по карточке "в минус", но особо не переживаешь - ежемесячно надо оплачивать только часть суммы кредита и проценты. Причем если тратишь немного и деньги на покрытие задолженности переводишь на карточный счет в течение определенного срока - льготного периода кредитования - то проценты не начисляются. Относительно недавно полноценные кредитные карты стали доступны хабаровчанам.

Насчет полноценности следует оговориться, что владельцам банковских карт, выданных в рамках зарплатных проектов, многие банки и раньше предоставляли овердрафтные кредиты, т. е. давали возможность в рамках установленного лимита уйти "в минус" по карточному счету. Часто при этом разрешенный овердрафт не превышал определенной части заработной платы и гасился полностью при очередном поступлении зарплатных денег на счет. Однако сторонним клиентам банки до середины этого года такую услугу, как кредит по карте, в Хабаровске не предлагали.

Сегодня кредитные карты хабаровчане могут получить в Банке Москвы, Внешторгбанке и Импэксбанке. Соответствующие программы всех названных банков предусматривают начисление процентов за кредит только на сумму реально потраченных денежных средств, обязательное ежемесячное погашение лишь части задолженности и набежавших процентов, а также восстановление кредитного лимита по карте на сумму погашения.

В Банке Москвы лимит по кредитным картам может быть установлен в рублях и валюте. Плата за пользование кредитом - 0% годовых во время льготного периода, 23% годовых для рублевых карт, 17% годовых для валютных после его окончания. Требуемый ежемесячный платеж по такому кредиту - 10% от суммы задолженности плюс проценты, начисленные на эту сумму. Величина кредитного лимита варьируется от 20000 до 350000 руб., устанавливается индивидуально и зависит от уровня дохода клиента.

Как сообщили в банке, приблизительный лимит, на который может претендовать держатель кредитной карты, - три месячных зарплаты за вычетом налога. Карта выпускается на 2 года и может быть любой, т.е. Visa Electron, Classic, Gold, Platinum. Свобода выбора в этой ситуации позволяет клиентам банка сэкономить, т.к. за выпуск карты берется комиссия. И если Visa Electron стоит $5, то Visa Platinum - $300.

"Достоинство кредитной карты заключается в том, - говорит Дмитрий МАЛЫШЕВСКИЙ, начальник отдела розничного бизнеса Хабаровского филиала Банка Москвы, - что, получив ее и заплатив по минимуму $5, клиент получает доступ к денежным средствам, которые дальше по желанию может брать взаймы у банка или не брать. Единственное условие - если в течение года он ни разу не воспользуется предоставленной возможностью, карта будет аннулирована". Правда, в этой ситуации никто не запрещает держателю аннулированной карты прийти в банк повторно и получить кредитную карту еще раз. Ему просто придется вновь заплатить за обслуживание.

Воспользоваться кредитной картой можно, расплатившись за покупку в магазине или сняв наличные в банкомате. Однако внимание - при снятии наличных в банкомате взимается комиссия - 1,9% от суммы снятых средств. Как пояснили в Банке Москвы, таким образом банк стимулирует оплату по картам в торгово-сервисной сети.

Теперь о самом интересном - с сентября по кредитным картам Банка Москвы действует льготный период кредитования - время, когда можно бесплатно пользоваться кредитом. Равен этот период 50 дням, но надо иметь в виду, что срок зависит от даты получения кредита, следовательно, может оказаться меньше. Так, если кредит берется 1-го числа, то держатель кредитной карты может бесплатно его погасить действительно в течение 50 дней (30 оставшихся дней текущего месяца и 20 следующего). Однако если кредит берется 31-го, то нулевой процент начисляется только до 20-го числа следующего месяца. При этом следует помнить: для того, чтобы кредит оказался бесплатным, необходимо в течение льготного периода погасить всю сумму задолженности.

Основное преимущество кредитных карт Внешторгбанка - конкурентная процентная ставка - 19% годовых в рублях. По кредитной карте к валютному счету процентная ставка составляет 16% годовых. "Мы не берем никаких дополнительных комиссий за неиспользование кредита, за открытие ссудного счета и т.п., в большинстве случаев не требуем никакого обеспечения", - говорит Евгения ТУЗ, начальник отдела розничных услуг филиала Внешторгбанка в Хабаровске. "Процент по кредиту, взятому по карте, начисляется ежедневно на тот остаток задолженности, который имеется на конец дня, - продолжает она. С 1 по 20 число каждого следующего месяца держатель карты должен внести на карточный счет установленную сумму на покрытие основного долга и процентов за предыдущий месяц. Величина требуемого платежа указывается в выписке банка. Погашать овердрафт можно как наличными, так и безналичными".

Кредитный лимит во Внешторгбанке ограничен $100 снизу и $7000 сверху. В отличие от Банка Москвы овердрафт устанавливается только по картам, начиная с Visa Classic/Master Card Mass, а ежемесячный платеж по кредиту не может быть меньше 15% от суммы установленного лимита.

Помимо дохода при вычислении овердрафтного лимита во Внешторгбанке учитывают такие факторы, как количество членов семьи, которые пользуются этим доходом, образование заемщика, наличие дополнительного имущества и качество кредитной истории (должна быть положительной). "Для 24-летнего банковского служащего со средней зарплатой в 24000 руб., - приводит пример Евгения Туз, - холостого, не имеющего никакого дополнительного имущества и не обремененного платежами по полученным ссудам, будет установлен кредитный лимит в 45270 руб.".

На днях о запуске программы по выпуску кредитных карт в Хабаровске объявил Импэксбанк. По программе "Моя идеальная карта" клиенты банка -держатели пластиковых карт Classic/Mass, Gold, Platinum -теперь могут подключить к своей карте один из трех кредитных планов - "Стандарт", "Премиум" или "Де Люкс". Различаются эти планы длительностью льготного периода (15, 25 или 50 дней) и, соответственно, стоимостью подключения (300, 450, 1050 руб.). Минимальная величина овердрафта по кредитным картам Импэксбанка составляет 9000 руб., максимальная - 300000 руб. Обязательный ежемесячный платеж зависит от суммы установленного лимита.

Кредитные карты Импэксбанка тоже выдаются к счетам в рублях и валюте (по завершению льготного периода процентные ставки составляют 22% и 15% годовых соответственно). В отличие от Банка Москвы льготный период по картам Импэксбанка не привязан к календарю, т.е. независимо от того, был ли взят кредит 1-го или 31-го числа, нулевая процентная ставка начисляется фиксированное число дней в соответствии с выбранным тарифным планом.

До конца года, как стало известно корреспонденту "ЗР", овердрафтные кредиты предложит сторонним клиентам Альфа-Банк. Условия - процентная ставка от 18,99% годовых в рублях и от 16,99% годовых в валюте при фиксированном льготном периоде кредитования в 60 дней. Таким образом, есть повод надеяться, что кредитная карта скоро перестанет быть редкостью в Хабаровске.