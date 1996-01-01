О малом бизнесе не забывают

С 1 октября 2005 года Хабаровский филиал Банка Москвы кредитует предприятия малого бизнеса.

В рамках программ "Кредит на развитие индивидуального предпринимательства" и "Микрокредит" Банк Москвы предлагает кредитование на сумму до 1 млн руб. при минимальном сроке рассмотрения заявок - он не превышает 6 дней.

Отличительной особенностью кредитов от Банка Москвы является возможность кредитования на суммы до 300 тыс. рублей для юридических лиц и до 150 тыс. рублей для предпринимателей без имущественного обеспечения. Кредиты выдаются в рублях, процентные ставки составляют от 14% до 23%. Срок кредитования до двух лет, погашение осуществляется равными платежами в течение всего периода пользования средствами. Программами предусмотрен гибкий подход к анализу финансового состояния и предлагаемого обеспечения.