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О малом бизнесе не забывают
С 1 октября 2005 года Хабаровский филиал Банка Москвы кредитует предприятия малого бизнеса.
В рамках программ "Кредит на развитие индивидуального предпринимательства" и "Микрокредит" Банк Москвы предлагает кредитование на сумму до 1 млн руб. при минимальном сроке рассмотрения заявок - он не превышает 6 дней.
Отличительной особенностью кредитов от Банка Москвы является возможность кредитования на суммы до 300 тыс. рублей для юридических лиц и до 150 тыс. рублей для предпринимателей без имущественного обеспечения. Кредиты выдаются в рублях, процентные ставки составляют от 14% до 23%. Срок кредитования до двух лет, погашение осуществляется равными платежами в течение всего периода пользования средствами. Программами предусмотрен гибкий подход к анализу финансового состояния и предлагаемого обеспечения.
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