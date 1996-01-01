Счета клиентов Дальневосточного О.В.К. "переведут" в РОСБАНК до конца ноября

По сообщению пресс-службы банка, перевод счетов вкладчиков/клиентов банка "Дальневосточное О.В.К." в АКБ РОСБАНК завершится к 1 декабря 2005 года. До конца года на Дальнем Востоке будет действовать один филиал О.В.К. С 1 января 2006 года обслуживание клиентов банка О.В.К. на Дальнем Востоке прекратится.

В планах РОСБАНКА - значительное увеличение объемов кредитования, появление новых банковских продуктов, ранее недоступных жителям региона. Ресурсы РОСБАНКа, во много раз превышающие возможности банка "О.В.К.", гарантируют вкладчикам максимальную защиту вложений.

Для клиентов банка, пользующихся потребительскими кредитами, банковские проценты уже становятся меньше, а для постоянных, надежных клиентов условия кредитования значительно улучшаются.