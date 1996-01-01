Внешторгбанк. Хабаровский край. 15 лет успеха

Уже 15 лет в Хабаровском крае действует филиал одного из крупнейших банков России - Внешторгбанка (ВТБ). По итогам 2004 года объем финансирования ВТБ экономики региона составил более 16 млрд руб., за первое полугодие 2005 года данный показатель уже превысил 10 млрд руб.

В настоящее время в филиале обслуживается около 2,3 тыс. активно работающих компаний. Основные направления сотрудничества - кредитование и документарное финансирование, обслуживание внешнеэкономической деятельности, расчетно-кассовое обслуживание. Оказывает широкий спектр услуг частным лицам. С 2004 года реализует Программу ипотечного жилищного кредитования и сегодня занимает почти половину (41,1%) регионального рынка ипотеки (на 01.07.05 г. ипотечный портфель филиала ВТБ был равен 68,5 млн руб.). Также входит в тройку лидеров по объему привлеченных вкладов населения на территории региона. Помимо филиала банка в Хабаровске в крае действуют дополнительные офисы ВТБ в Ванино, Советской Гавани, Комсомольске-на-Амуре.