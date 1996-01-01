ЕБРР предоставит Примсоцбанку кредит на $3 млн

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить Примсоцбанку 4-летний кредит на 90 млн руб, говорится в сообщении ЕБРР.

Финансовые ресурсы планируется направить на расширение и развитие программы кредитования малого и среднего бизнеса Примсоцбанка. Примсоцбанк по итогам II квартала 2005 г. занял 282-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", составленном Центром экономического анализа "Интерфакса".