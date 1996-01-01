Платежной системой займется "Сберкарта"

Сбербанк России, Национальный резервный банк, Межрегиональный инвестиционный банк, "РГ- Лизинг" и компания BGS Smartcard Systems A.G. (Австрия) приняли решение об учреждении ЗАО "Сберкарта", которое будет заниматься формированием российской платежной системы на базе микропроцессорных технологий, сообщается в пресс-релизе Сбербанка.

Согласно пресс-релизу, система будет сориентированной на рынок массовых ежедневных платежей населения. В сообщении Сбербанка отмечается, что ЗАО "Сберкарта", используя более чем 10-летний опыт работы банка с микропроцессорными картами, будет разрабатывать и внедрять общесистемные правила и процедуры межбанковских транзакций на базе микропроцессорных технологий, предоставлять услуги по эмиссии карт и эквайрингу, осуществлять процессинг и клиринг межбанковских транзакций. Планируется развитие терминальной сети приема карт.

Председателем совета директоров ЗАО "Сберкарта" избран зампред правления Сбербанка Андрей ПОГОДИН, президентом - старший советник президента Сбербанка Александр КАПУСТИН, гендиректором общества назначен вице-президент BGS Smartcard Systems Юрий ДЕМИДОВИЧ. Сбербанк России более 10 лет развивает и эксплуатирует автоматизированную систему расчетов на базе смарт-карт, которая создавалась для российского рынка и с учетом его требований. За время эксплуатации масштабы эмиссии карт этой системы превысили 3-миллионный рубеж, сеть приема карт составляет более 11200 терминалов, 5337 пунктов выдачи наличных денег и 3561 банкомат. Карты выдаются в 1385 отделениях Сбербанка России, расположенных во всех регионах страны, сообщается в пресс-релизе банка.