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Банки рискуют, но кредитуют
Бум потребительского кредитования усиливается с каждым годом, причем реклама убеждает россиян, что им достаточно лишь зайти в отделение банка - и деньги "в кармане". Однако в реальности банкиры предвидят проблемы.
По данным опроса, опубликованным на сайте ЦБ, 76% банков самым важным для себя считают кредитный риск. При этом, как заявили в нескольких крупных розничных банках, в первую очередь их заботит как раз невозврат займов частными клиентами. На втором месте по значимости оказался риск ликвидности - так ответили 60% кредитных организаций. Наконец, третей проблемой, по мнению 43% банков, принявших участие в опросе, являются рыночные риски, связанные с вложением в ценные бумаги. В опросе принимали участие 190 крупнейших московских и региональных кредитных организации.
Сам же регулятор отечественной банковской системы - Центральный банк - не видит оснований беспокоиться за риски, которые она несет в связи с растущей модой населения жить в долг. На днях первый зампред ЦБ Андрей КОЗЛОВ заявил, что "уровня рисков на рынке потребительского кредитования, который заставил бы нас волноваться, мы пока не достигли".
"Риск невозврата выданных заемщикам средств действительно является для банков проблемой номер один", - говорит исполнительный директор Центра развития Дмитрий ЛЕПЕТИКОВ. "Сейчас более половины всех банковских активов приходится на кредитование - 44% на корпоративные займы и 11% - на частные. Этот вид операций является сейчас основным для банков, так что ничего удивительного в результатах опроса нет, - отмечает эксперт. - Хотя, наверное, банкам следует обратить внимание на их инвестиции на фондовом рынке. Впрочем, крупные вложения в ценные бумаги есть у немногих. А вот кредиты выдают все".
За последние полтора года объем займов населению вырос почти в три раза и, по данным ЦБ, составил по итогам первого полугодия 770 млрд руб. Впервые их доля в структуре банковских активов превысила 10%, и, судя по продолжающемуся ажиотажу на рынке, их вес будет только расти.
Сейчас большинство крупных российских банков, например Росбанк, УралСиб, ВТБ-24, Импэксбанк, МДМ-банк и т.д., называют кредитование населения основным направлением своего розничного бизнеса. Основная причина нынешнего увлечения банков - высокая норма прибыли по займам. По статистике ЦБ, доходность по потребительским кредитам в среднем в полтора раза выше, чем по корпоративным ссудам. И этот при том, что учитываются лишь официальные ставки, без дополнительных издержек, которые несет заемщик в виде комиссий за досрочное погашение кредита, открытие и обслуживание счета, зачисление и снятие наличных и т.д. Требования антимонопольного ведомства прекратить обманывать население и предоставлять полную информацию обо всех платежах по займам никак не отразились ни на стоимости кредитов, ни на желании населения жить в долг.
Официальный объем просроченной потребительской задолженности вроде бы не дает банкам поводов для беспокойства. Сейчас он немногим выше 2% (в начале года этот показатель составлял 1,4%). Именно эти данные и дают основания ЦБ особо не волноваться за стабильность его подопечных. "Когда доля невозврата достигнет 5-6% - придет пора задуматься", -- считает г-н Козлов.
Впрочем, судя по той политике привлечения частных заемщиков, которой сейчас придерживаются большинство банков, желающих нарастить свою долю на рынке потребительского кредитования, задуматься придется очень скоро. Оценка заемщиков уже нередко проводится всего за 15-30 минут по скоринговым системам, которые, по своей сути, не способны на качественный анализ. Кроме того, банки начали выдавать кредиты тем клиентам, которых прежде считали неблагонадежными. В кредитование вовлекаются и малообеспеченные слои населения. По данным летнего опроса, проведенного ROMIR Monitoring, сейчас уже 20% россиян тратят на погашение и обслуживание кредитов более четверти семейного бюджета.
Первые официальные результаты такой политики уже есть. Один из лидеров потребительского кредитования - банк "Хоум Кредит энд Файненс" показал в своей отчетности убытки по итогам первого полугодия в размере 600 млн руб. (объем просрочки по кредитам населению составил 16%). И дело не в том, что банк вел более рисковую политику, чем его конкуренты. Просто он, возможно, оказался самым искренним.
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