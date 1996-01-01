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Бюджет-2006 будет социально-нефтяной

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Государственная дума приняла во втором чтении федеральный бюджет на будущий год. Бюджет рассчитан исходя из прогноза МЭРТ по инфляции в размере 7-8,5%, среднегодовой прогнозной цены на нефть марки Urals 40 долл./барр. и цене отсечения в Стабилизационный фонд 27 долл./барр. Расчетный курс рубля составит 28,6 руб. за 1 долл. Укрепление рубля ожидается не более 4%.

Доходы бюджета-2006 ожидаются в размере 5 трлн 46 млрд 137,5 млн руб., общий объем расходов - 4 трлн 270 млрд 114,7 млн руб. В частности, на расходы по общегосударственным вопросам в проекте федерального бюджета выделяется 646 млрд 868 млн 162 тыс. руб., на национальную оборону - 667 млрд 257 млн 370 тыс. руб., на национальную безопасность и правоохранительную деятельность - 541 млрд 357 млн 63 тыс. руб.

На национальную экономику выделяется 338 млрд 740 млн 954 тыс. руб., на жилищно-коммунальное хозяйство - 38 млрд 627 млн 457 тыс. руб. На охрану окружающей среды предполагается выделить 6 млрд 334 млн 260 тыс. руб., на образование - 201 млрд 408 млн 999 тыс. руб., на культуру - 50 млрд 448 млн 93 тыс. руб., на здравоохранение и спорт - 149 млрд 349 млн 869 тыс. руб., на социальную политику - 201 млрд 558 млн 985 тыс. руб., и на межбюджетные трансферты - 1 трлн 428 млрд 163 млн 501 тыс. руб. Процентные расходы федерального бюджета на следующий год запланированы в объеме 202 млрд 482,2 млн руб., непроцентные расходы - 4 трлн 67 млрд 632,5 млн руб. Профицит, как ожидается, составит 776 млрд 22,8 млн руб.

Поступления в бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) по импорту товаров в 2006г. составят 510,6 млрд руб. Сумма налога рассчитана на основании прогнозируемого налогооблагаемого объема импорта из стран дальнего зарубежья, из стран СНГ и из Белоруссии в размере 104,3 млрд долл. Потери федерального бюджета связаны с применением пониженной ставки налога на ряд товаров в размере 10% и оцениваются в 32,5 млрд руб.

В ходе второго чтения проекта федерального бюджета на будущий год депутаты приняли поправку о направлении 18,6 млрд руб. на социальные проекты. Согласно поправке, 3,6 млрд руб. будут направлены на образование, а именно: на повышение оплаты труда кандидатам и докторам наук, преподающим в учебных заведениях. 1 млрд руб. будет направлен на приобретение автобусов для сельских школ, 2 млрд руб. - на быстровозводящиеся физкультурно-оздоровительные комплексы, а 2,3 млрд руб. - на оснащение школ учебным и учебно-наглядным оборудованием.

Кроме того, будет направлено 4,7 млрд руб. на увеличение оплаты труда фельдшерам и медсестрам фельдшерско-акушерских пунктов районного уровня, а также врачам, медсестрам и фельдшерам скорой медицинской помощи.

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