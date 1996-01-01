Что будет с долларом к концу года?

Противоречивые высказывания представителей Банка России, главного регулятора валютного рынка, вконец запутали обладателей американских долларов. Вот, например, последнее заявление зампреда Банка России Алексея УЛЮКАЕВА. Он сообщил, пишут "Известия", что в текущем году ЦБ не планирует принимать меры, направленные на резкое укрепление реального эффективного курса рубля.

То есть фактически признал, что Центробанк не намерен отказываться от интервенций на валютном рынке. Так с каким же на самом деле курсом доллара мы будем заканчивать 2005 год? В последние пару лет Банк России манипулирует валютным рынком не только действиями. В ход идут и противоречивые высказывания, которыми регулятор пытается сбить с толку валютных спекулянтов. Но на данный момент все уже привыкли - послушай ЦБ и сделай наоборот. Ведь всего меньше месяца назад тот же Улюкаев заявил, что ЦБ планирует отказаться от установления обменных курсов и планирует отпустить рубль в свободное плавание. Другими словами - отказывается от целенаправленных покупок-продаж иностранной валюты, с помощью которых ЦБ воздействует на курс рубля. В сложившихся экономических реалиях это означало бы существенное укрепление рубля и падение доллара.

И вдруг в октябре Улюкаев выступает с сообщением, что Банк России в текущем году не планирует принимать меры, направленные на резкое укрепление реального эффективного курса рубля. По его словам, за 9 месяцев 2005 года рубль укрепился на 8,6%. В июле этот показатель превышал 9%, в августе составил 8,2%, в сентябре - 8,6%. И, как отметил зампред ЦБ, примерно такая динамика сохранится до конца года. Дежа-вю какое-то. Примерно такие же слова Улюкаев произнес год назад, заметив, что рубль находится на стабильном уровне (29,22 за доллар) и не будет больше укрепляться. И что вышло? К концу года "зеленый" стоил уже примерно 27,75 руб.

На этот раз Алексей Улюкаев поспешил успокоить общественность, и вопреки собственному правилу даже сделал почти конкретный прогноз по любимому россиянами "зеленому". "Я могу говорить, что считаю возможными колебания между 28-29 рублями за доллар на близкую перспективу", - заметил зампред ЦБ.

Аналитик ИК "БрокерКредитСервис" Елена ХРУПОВА не исключает, что доллар может подрасти до 29 руб. "Курс доллара зависит от отношений доллар-евро на мировых рынках, - говорит аналитик. - А там сейчас американская валюта чувствует себя более уверенно". И главный экономист Объединенной финансовой группы (ОФГ) Ярослав ЛИСОВОЛИК допускает, что в ближайшее время курс доллара будет колебаться между 28 и 29 рублями. "Но до конца года укрепление российской валюты неизбежно. Иначе ЦБ не сможет выполнить задачу по сдерживанию инфляции, - отмечает Лисоволик. - Но в краткосрочной перспективе Банк России может пойти на удорожание доллара до 29 рублей, чтобы обмануть валютных спекулянтов и чтобы "горячие" деньги не хлынули в страну".

Обычным гражданам, которые не слишком разбираются в финансовых рынках, эксперты советуют воздержаться от операций с валютой. По крайней мере до тех пор, пока не прояснится ситуация.