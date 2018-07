Банкиры примерили челночный бизнес

На сегодняшний день Дальневосточный банк установил прямые корреспондентские отношения практически со всеми основными банками КНР: Bank of China, Agricultural Bank of China, China Construction Bank, Bank of Communications, China Everbright Bank.

Банк является участником проекта расчетов в национальных валютах по приграничной торговле. Клиенты банка на территории Китая могут получить наличные юани по картам VISA INTERNATIONAL в банкоматах Bank of China.

- У Дальневосточного банка давно сложились добрые партнерские отношения с китайскими банкирами и бизнесменами. Поэтому мы не могли обойти вниманием столь значимое для приграничной торговли событие, как открытие рыночной торговой зоны "Дуннин-Полтавка", тем более что расстояние между уссурийским филиалом банка и комплексом - чуть более пятидесяти километров. Мы лично знакомы с инвестором этого проекта господином ТЭН ШУ СИНЬ, - говорит директор уссурийского филиала Дальневосточного банка Александр МАМАЕВ. Господин Тэн Шу Синь проделал огромную работу: масштабность, объем капиталовложений и темпы строительства действительно впечатляют. Клиенты нашего банка уже проявили интерес к этому проекту: предлагаемые условия аренды помещений достаточно привлекательны. Руководство комплекса предоставило нам проект договора аренды. Правда, пока только на китайском языке, пообещав предусмотреть двуязычный вариант. Копию китайского текста договора клиенты Дальневосточного банка могут получить уже сегодня.Новый Торговый комплекс хорошо известен и с китайской стороны границы. Так, наш банк - партнер China Construction Bank, с которым мы установили корреспондентские счета, первым среди китайских банков открывает на территории комплекса свое отделение. Оно будет находиться в непосредственной близости от гостиницы. Еще много вопросов и задач нужно решить для полноценной работы проекта и повышения его привлекательности. 220 тысяч квадратных метров необходимо заполнить товаром. Условия торговли должны быть выгодны и продавцам, и покупателям. А для решения всех этих вопросов и преодоления препятствий усилий одного господина Тэн Шу Синь недостаточно.

По мнению Александра Мамаева, основной нерешенной проблемой остается невозможность пересечения границы на личном автотранспорте. Мы знаем, что руководство комплекса ведет переговоры с властями, и очень рассчитываем на то, что к концу года этот вопрос будет решен положительно. Для российских покупателей возможность поездки в Дуннин на личном авто была бы просто находкой!

Сотрудники Дальневосточного банка провели эксперимент: прошли путь, предстоящий так называемым "челнокам", которые станут основными посетителями торговой зоны. До официального открытия комплекса мы пересекли границу в составе туристической группы, посетили торговую зону и вернулись обратно. На наш взгляд, при существующей пропускной способности пограничного перехода Полтавка-Дуннин и состоянии подъездных путей обеспечить быстрый и беспроблемный проезд через границу на личных автомобилях пока нереально.

- Но у господина Тэн Шу Синь очень амбициозные планы, - продолжает Александр Мамаев, - и мы хотим пожелать ему успехов в бизнесе и во всех его начинаниях.