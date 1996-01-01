"Мой сейф" - в Альфа-Банке

Альфа-Банк представляет новую услугу для частных клиентов - накопительный счет "Мой сейф". Он разработан как альтернатива одномесячному депозиту и обладает рядом значительных преимуществ.

"Мой сейф" позволяет клиентам Альфа-Банка не только получать ежемесячный доход от хранения средств на счете, но и свободно пользоваться денежными средствами в любой момент времени. По счете "Мой сейф" установлены конкурентоспособные процентные ставки. В отличие от срочного депозита с такого счета в любое время можно частично снять средства без потери процентов на остаток средств. Клиенты Альфа-Банка могут вносить деньги и снимать наличные со счета в любое время.

Подробную информацию о новой услуге можно получить в Дальневосточном филиале Альфа-Банка по адресу: ул. Семеновская, 26, тел. 20-88-21.