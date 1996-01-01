Кадровые перестановки в банке "Приморье"

Начальником офиса Акционерного коммерческого банка "Приморье" в городе Артеме назначена Елена Александровна БАБАН. Она окончила "Дальневосточный технический институт рыбной промышленности и хозяйства" по специальности "Экономист", работает в банковской сфере с 1992 года.

За время работы в Банке "Приморье" прошла путь от бухгалтера до начальника дополнительного офиса. Офис расположен в здании Адмистрации г. Артема. В офисе установлен терминал, обслуживающий карты международных платежных систем. Дополнительный офис Банка оказывает широкий спектр банковских услуг: расчетно-кассовые операции, прием платежей, валютно-обменные операции, прием вкладов, обслуживание банковских карт VISA, денежные переводы по России и за рубеж.