Инфляция в сентябре составила 0,3%

Инфляция в России в сентябре, по данным Росстата, составила 0,3%.

Всего же за январь-сентябрь 2005 года потребительские цены выросли в стране на 8,6% (в январе рост цен был равен 2,6%, в феврале - 1,2%, в марте - 1,3%, в апреле - 1,1%, в мае - 0,8%, в июне - 0,6%, в июле - 0,5%, в августе была зафиксирована дефляция в размере 0,1%) против 8,0% в январе-сентябре 2004 года (в сентябре 2004 года была инфляция на уровне 0,4%). Среднесуточный рост цен в стране в сентябре 2005 года был равен 0,008% против 0,014% год назад.