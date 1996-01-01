Акционерный коммерческий банк "Приморье" успешно завершил размещение дополнительной седьмой эмиссии обыкновенных акций, увеличив тем самым свой уставный капитал в 9,6 раза - с 26 млн руб. до 250 млн руб. По завершении эмиссии размер собственного капитала банка, рассчитанный по методике Центробанка РФ, возрос почти в два раза и составляет более 1 млрд рублей.

Помимо значительного повышения уровня надежности наличие собственного капитала в сумме 1 млрд рублей дает банку "Приморье" возможность удовлетворять потребности крупных предприятий в заемных средствах до 250 млн рублей, а также увеличить в портфеле своих активов долю долгосрочных кредитов и ценных бумаг. Всё это способствует реализации программ проектного финансирования - долгосрочных целевых вложений в инвестиционные проекты, связанные с развитием территории и отдельных отраслей экономики Приморского края, и говорит о том, что акционеры банка вкладывают собственные средства в развитие банка и, соответственно, финансовой инфраструктуры региона. В любом виде бизнеса такое поведение собственников - лучшая рекомендация устойчивости и прибыльности.

Со стороны банка результаты эмиссии прокомментировал председатель правления АКБ "Приморье" Сергей БОГДАН:

- Особое внимание на структуру активов обращают зарубежные партнеры. При налаживании отношений с крупнейшими мировыми финансовыми институтами такой показатель, как размер собственных средств, играет немалую роль для достижения договоренностей о предоставлении кредитных линий и привлечении инвестиционных средств в развитие экономики Приморского края.

В обслуживании внешнеэкономических связей Дальнего Востока особая роль всегда принадлежала российским региональным банкам, имеющим самые тесные связи с местным бизнесом. Внимание, которое банк "Приморье" уделяет международному направлению своего развития, принесло свои плоды уже в 2004 году. В частности, по итогам предыдущего финансового периода объем обслуживаемых банком российско-китайских финансовых потоков вырос в два раза.

Мы всегда считали это направление стратегически важным в своей работе, а последние два года сотрудничество с финансовыми системами стран Азиатско-Тихоокеанского региона вошло в число приоритетов деятельности банка. Серьезным определяющим фактором является выгодное географическое положение, но еще большее значение имеют интересы приморского бизнеса, давно вышедшие за границы России. Свою задачу в этом направлении на ближайшие три года мы видим в том, чтобы стать естественным проводником иностранных инвестиций в развитие региона и полноценного вхождения приморского бизнеса на зарубежные рынки. Значительное увеличение в структуре активов собственных средств акционеров - серьезный стратегический шаг в этом направлении

Особое место в нашей международной деятельности заняла Китайская Народная Республика - сильнейший экономический сосед не только ДВФО, но и России в целом. Развитие цивилизованной финансовой инфраструктуры, обслуживающей российско-китайский торговый оборот, - задача, стоящая сейчас, наверное, перед каждым банковским учреждением Приморья, которое претендует на лидерство в той или иной рыночной нише. Сейчас наша работа связана с тем, чтобы в трех населенных пунктах Приморья - Владивостоке, Уссурийске, Пограничном, где сконцентрирована большая часть российско-китайского бизнеса, россияне и граждане КНР могли свободно осуществлять переводы в Китай.

В самое ближайшее время в Суйфэньхэ открывается представительство банка "Приморье", сотрудники которого будут проводить клиентскую работу с китайскими предпринимателями, ведущими свой бизнес с партнерами на территории Дальнего Востока России, а также оказывать информационную поддержку российских туристов-владельцев пластиковых карт нашего банка в рамках проекта по их обслуживанию в отделениях Bank of China.

АКБ "Приморье", являясь членом Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству Комиссии по подготовке регулярных встреч глав правительств России и Китая, имеет реальную возможность влиять на процесс развития российско-китайских экономических отношений. Важную роль в сближении с китайскими банками сыграл авторитет банка, наработанный за годы работы, плюс рекомендации администрации Приморского края, которая выбрала нас уполномоченным банком по реализации важных социально-экономических проектов. Так, одним из самых заметных результатов работы Подкомиссии по межбанковскому сотрудничеству стало подписание межправительственного соглашения, в соответствии с которым стали возможными расчеты в национальных валютах в приграничных районах двух стран.

Подводя итог сказанному, хочу лишь добавить, что принимая то или иное решение, связанное с выбором направления, в котором банк будет развивать территориально или качественно, мы прежде всего следуем за интересами наших клиентов. Сегодня есть отрасли российской экономики, лидеры которой находятся на Дальнем Востоке, и в частности в Приморском крае. А лидеры всегда требуют для себя больших возможностей. Создание же новых отраслей в структуре экономики Приморья и вовсе потребует уровня, на котором не работало еще ни одно банковское учреждение в регионе, будь то банки с местным капиталом или филиалы инорегиональных финансовых структур. Не хочу забегать вперед, но уверен, наш банк справится со столь амбициозной задачей. Увеличение уставного капитала - лишь первый шаг на этом пути.