Я не имею права не видеть свои боевые подразделения

Такого дотошного внимания к персоналу и желания дойти до самых низов не демонстрирует, пожалуй, ни один руководитель крупной общенациональной компании - будь то банк или страховая компания.

Данил ХАЧАТУРОВ - генеральный директор и совладелец ОАО "Росгосстрах" только на Дальний Восток за год уже прилетал дважды. И не один. В последний его визит во Владивосток в конце июня его сопровождали все 12 вице-президентов компании. А его заключительная речь, произнесенная на совещании руководителей подразделений ООО "Росгосстрах - Дальний Восток", была настолько проникновенной, что корреспонденту "ДК" захотелось немедленно перейти на работу в "Росгосстрах" и любить эту компанию, и двигать ее на самые передовые позиции. Просто гипноз какой-то.

Досье ОАО "Росгосстрах" образовано в 1992 году на базе созданного в 1921 г. Госстраха РСФСР со 100%-ным государственным участием. Первый пакет акций в 9% уставного капитала (УК) был приватизирован в сентябре 2001 года (за 201 млн руб.), в декабря 2001 г. проданы пакеты в 39% УК (за 1 млрд руб.) и 1% (25 млн руб.). В июле 2003 г. приватизирован пакет в 26% УК (за 661 млн руб.) Все пакеты приобретены консорциумом российских инвесторов. Компания включает в себя головную компанию ОАО "Росгосстрах", 10 дочерних компаний, 76 филиалов, 2300 агентств. В 2004 г. компания собрала более 32,7 млрд руб. страховой премии. В декабре 2004 г. рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило Группе компаний "Росгосстрах" рейтинг А++ - "высокий уровень надежности с позитивными перспективами". На сегодняшний день ОАО "Росгосстрах" имеет лицензии почти на 100 видов страхования.

Прагматичный расчет, азарт и сумасшедшая работоспособность высшего топ-менеджера просто заражают. И дают весьма ощутимые результаты. Согласитесь, сегодняшний "Росгосстрах" как небо от земли отличается от того, что был еще 3-4 года назад. Хачатуров не скрывает, что сделать компанию лидером страхования в России - это его личная амбициозная задача и дело чести всей команды нынешних управленцев. Отчасти эти амбиции уже удовлетворены: еще несколько лет назад "Росгосстрах" был на 52 месте по сборам. Сегодня он абсолютный лидер в итоговой сумме сборов и лидирует на российском страховом рынке по многим видам страхования. Пока не по всем, но задача такая стоит, и ее решение сегодня обеспечивается четкой стратегией, огромными инвестициями в кадры, основные средства и IT.

Данил Хачатуров - гость "ДК".

- Данил Эдуардович, менеджеры такого уровня просто так в такие дальние командировки не ездят. Вы за последний год на Дальнем Востоке уже второй раз. Почему зачастили, есть проблемы в нашем регионе?

- Проблемы есть всегда, но в любом деле главное - это система. Есть разноуровневые задачи и решать их нужно поэтапно. Первый раз мы приехали на Дальний Восток просто с инспекцией того, что у нас есть, - посмотрели помещения, уровень их оборудованности, качество персонала. А дальше начались встречи с директорами филиалов, управленцами среднего звена.

Структура компании разделена на три большие части - центральный офис, где решается все, что связано с Москвой, дочерние компании, которые объединяют филиалы, и агентства. По всей территории страны у нас 2700 подразделений, включая центры урегулирования убытков. Поэтому первый этап мы назвали "1/89" (89 регионов). Сейчас мы уже на этапе "1/2700" и общаемся непосредственно с людьми, которые каждый день выходят на поле и собирают страховые премии или урегулируют убытки.

Мы считаем, что эта задача достойная того, чтобы мы летали по регионам столько, сколько это нужно, и встречались с людьми, которые выполняют непосредственную работу. Мы общаемся с ними на страницах корпоративной газеты, на селекторных совещаниях. Но этого все равно недостаточно. После того как 12 вице-президентов и руководителей ключевых департаментов рассказывали о всех тонкостях и новациях работы, я подытоживал этот разговор, очень надеюсь, что всем директорам отделов становилось ясно, куда идет компания, каковы стратегия и тактика продвижения каждого продукта. И самое главное, я как главный менеджер этой компании не имею права не видеть своих людей, свои боевые подразделения. У нас только дальневосточное подразделение "Росгосстрах - Дальний Восток" - это 3200 человек. Для сравнения - у нашего ближайшего конкурента - "Ингосстраха" - работают всего около 2,5 тысяч человек.

- Не зря приезжали в прошлый раз? Ощущаете разницу? На каком счету в вашей системе находится "Росгосстрах - Дальний Восток" и какие критерии для вас являются главными?

- Не зря. Каждый раз есть подвижки. Все проблемы решить сразу нельзя. Сегодня для дальневосточного регионального подразделения решена главная задача - уставный капитал ООО "РГС - Дальний Восток" сформирован в размере 600 млн руб. Собственно увеличение уставного капитала - это один из важнейших вопросов, который мы решали, проводя реорганизацию нашей системы. Это позволяет региональным филиалам участвовать во всех тендерах. В минувшем году филиал стал победителем закрытого конкурса по выбору страховой организации для страхования недвижимого имущества и оборудования крупнейшего предприятия региона ОАО "Дальсвязь", выиграл тендер на право обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств за счет средств бюджета муниципального образования г. Находки. Это только приморские примеры.

Наша дальневосточная "дочка" из года в год закрепляет за собой место лидера межрегионального страхового рынка. Если говорить о финансовых показателях, то в 2004 г. компанией собрано 1 132 059 тыс. руб., заключено 863 958 договоров страхования. Страховые выплаты клиентам составили 546 392 тыс. руб. Притом что самая острая конкурентная борьба за клиента среди страховых компаний в прошлом году велась за ОСАГО, "РГС - Дальний Восток" смог собрать 851 375 тыс. руб. страховой премии, заняв около 60% межрегионального рынка этого продукта.

- Мы живем на Дальнем Востоке и считаем свой регион специфическим. И для розничного бизнеса он, наверное, не самый выгодный. По данным Росстрахнадзора, Дальний Восток, все наши 9 субъектов Федерации, дают всего 2% страховых премий от российских. Стоит ли вкладывать сюда значительные инвестиции?

- Стоит. Пока 2%, потом будет больше, и собирать их будут те страховые компании, которые прочно закрепятся на этом рынке. Сегодня доля "РГС - Дальний Восток" на рынке региона колеблется от 8% (это Сахалин, где традиционно сильна страховая компания "Нефтеполис") и до 50% в Еврейской автономной области.

Мы не считаем Дальний Восток специфическим регионом, несмотря на то что некоторые особенности здесь, конечно, есть. Тут живут точно такие же люди, как и на всей территории страны, которым точно так же нужна страховая защита. Несмотря ни на какую специфику, у людей происходит много потерь, убытков, несчастий. И поэтому наши услуги им объязательно нужны. Самый важный для нас вопрос -насколько мы эффективно для этого работаем. Пока на Дальнем Востоке наш бизнес на грани рентабельности, есть и убыточные продукты.

- Содержание такой широкой сети, сопоставимой, пожалуй, только с той, что имеется у Сбербанка и Почты РФ, - это безумно дорогое удовольствие. Не планируете ли ее сокращение?

- Будем оптимизировать систему, чтобы довести ее до необходимой рентабельности.

- Кто попадет под нож?

- Те, кто будут неэффективно работать. Но везде, где человек захочет застраховаться, он найдет "Росгосстрах". Мы останемся на всех страховых полях, которые есть, просто будем работать с минимальным количеством финансовых и трудовых затрат. Вот основная цель. Сервис точно не будем сокращать, но все, что возможно, будем централизовывать. В прошлом году, например, по всей стране Росгосстрах создал 233 центра регулирования убытков, из них 15 работают на Дальнем Востоке. Они выделены отдельно и занимаются только убыточностью, то есть исключительно платят. Это уникальные подразделения, такой сети ни у кого нет и, думаю, долго не будет.

Значительные средства вложены в информационные технологии. Без этого невозможно управлять такой огромной компанией, как Росгосстрах. Повышать эффективность бизнеса будем и за счет кадровой работы. В страховом деле очень важна мотивация персонала на высокий уровень собственных доходов. Мы делаем ставку на молодежь, у которой этот стимул очень высок. В последние годы в Росгосстрахе создана многоуровневая система корпоративного обучения - от Школы страхового агента до Корпоративного университета. Есть система дистанционного обучения. По охвату аудитории (до 100 000 человек) аналогов такой системы в России нет. Это позволит нам оперативно запускать в продажу новые страховые продукты, а значит опережать конкурентов.

Многие актуальные для развития бизнеса на территориях вопросы решает головной офис. Мы централизованно провели активную рекламную кампанию, что было крайне необходимо для восстановления имиджа компании, который был полностью утерян в конце прошлого столетия. Сегодня узнаваемость нашего бренда составляет 80%. Мы вооружили наши подразделения технологичными современными продуктами. Уже достаточно много сделано, остались, так сказать, тонкие настройки. У территориальных подразделений теперь есть все для успешной работы.

- В прошлом году рост бизнеса Росгосстраха составил 57%. За счет чего? Сколько здесь приходится на ОСАГО?

- Около 20%, все остальное - это имущество граждан, юрлиц и т. д. Наша главная задача на сегодняшний день - формирование сбалансированного портфеля. ОСАГО опасно не только своей растущей убыточностью, но и тем, что наши страховые агенты могут просто разучиться работать, потеряют ту энергию, которая необходима, когда продаешь услуги добровольного страхования. Поэтому сейчас основной упор мы делаем на новые продукты "Росгосстрах Дом", например. Это крупный проект - общегражданская программа страхования имущества, которую мы запустили осенью прошлого года. Я всегда говорю своим подчиненным: "Научившись продавать "РОСГОССТРАХ ДОМ", мы проложим себе путь в будущее, и будем жить вечно".

Сейчас с такой же последовательностью будем продвигать "РОСГОССТРАХ БИЗНЕС". Эта программа предназначена для комплексного обеспечения страховой защиты бизнеса по международным стандартам и адресована прежде всего малому и среднему бизнесу. Сейчас явно обозначается тенденция выхода этого слоя предпринимателей из тени, а значит, это очень перспективные клиенты.

С точки зрения страховых продуктов мы здесь, может быть, ничего нового не изобрели, но выработали комплексный пакет предложений, который предполагает гибкие тарифы, возможность составить оптимальный конструктор страховой защиты бизнеса. Мы предусматриваем персонального риск-менеджера, который профессионально оценит риски конкретной компании. А быстроту урегулирования убытков обеспечат наши специализированные центры.

- Но таких темпов роста уже не будет. Какие задачи ставите на этот год?

- Бизнес-план очень амбициозный, поэтому и помогаем своим территориальным подразделения. Семинар, который мы проводили во Владивостоке, так и называется "Пути достижения плана 2005 года".

- Существует такая практика взаимодействия с администрациями территорий, как заключение стратегических соглашений. Ее нередко используют крупные банки и благодаря этому участвуют в каких-то государственных программах. Какова ваша практика взаимоотношения с региональной властью?

- Мы тоже практикуем подобные соглашения, но это не основной акцент нашей деятельности. Когда мы встречаемся с администрациями, в основном просят помощи у нас. Чтобы нам кто-то помогал из администраций - это большая редкость. При этом соглашения всегда рамочные, и говорят лишь о том, что мы будем сотрудничать. Сегодня все государственные деньги распределяются через тендеры, поэтому никаких эксклюзивных, специальных отношений быть не может.