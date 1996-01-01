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Лизинг - рынок огромных возможностей

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Время показало, что лизинговые услуги как один из инструментов привлечения капитала в реальный сектор экономики заслуженно завоевывают все большее число сторонников. Участники сентябрьского экономического конгресса в Хабаровске намерены обсудить перспективы этого рынка на круглом столе, посвященном возможностям привлечения капитала для роста экономики Дальнего Востока. О том, какие вопросы наиболее актуально вынести на это обсуждение, с "ДК" поделился генеральный директор лизинговой компании ЗАО "ДельтаЛизинг" Олег РАКИТСКИЙ.

- Олег Александрович, как в целом строится работа лизинговой компании? За счет каких средств происходит финансирование сделок в компании "ДельтаЛизинг"?

- Лизинговая компания является финансовым посредником, обеспечивая приток денежных средств из финансового сектора в реальный сектор экономики. Привлекая заемные средства, лизинговая компания вкладывает их в покупку оборудования и техники, одновременно передавая это оборудование и технику в долгосрочную финансовую аренду своим клиентам - лизингополучателям. По окончанию срока лизинга предметы лизинга переходят в собственность лизингополучателей.

Что касается финансирования сделок, то компания "ДельтаЛизинг" решает эту проблему очень успешно. Кроме средств нашего акционера, Инвестиционного фонда США - Россия, у нас активно действуют кредитные линии с Международной финансовой корпорацией, Европейским банком реконструкции и развития, компанией World Business Capital (под гарантию ОПИК), в стадии глубокой проработки находится организация финансирования с другими кредиторами.

По существу, мы привлекаем "длинные" и дешевые ресурсы от международных финансовых институтов и позволяем пользоваться этими ресурсами предприятиям Дальнего Востока и Сибири. Привлекая долгосрочные инвестиции из-за рубежа, "ДельтаЛизинг" может предоставить сроки финансовой аренды до 60 месяцев (в среднем по портфелю - 39 месяцев), что превышает сроки кредитования, предоставляемого традиционными банковскими структурами. Разброс размера сделок также велик - от $20 тысяч до $1,5 млн.

- Какое кардинальное отличие существует между традиционным банковским кредитом и лизингом?

- Лизинг - это уникальный финансовый инструмент, который соединяет в себе элементы аренды, кредита и рассрочки, при этом обладая только ему присущими чертами. В лизинге три участника сделки: лизинговая компания, клиент, поставщик имущества, при этом по сравнению с банковским кредитом для клиентов существует ряд существенных налоговых и залоговых преимуществ. К налоговым преимуществам относятся ускоренная амортизация, возможность списания всей суммы лизингового платежа на себестоимость, учет предмета лизинга на балансе лизинговой компании, что подразумевает экономию на налоге на имущество.

Кроме этого, часто у малого и среднего бизнеса нет достаточно имущества, которое можно предоставить в залог под банковские кредиты, что серьезно затрудняет рост этих компаний. Лизинг решает эту проблему, так как непосредственно обеспечением сделки являются приобретаемая техника и оборудование.

- Что можно сказать сегодня о доступности этого вида финансовых услуг в ДВФО?

- Можно уверенно говорить, что операторы лизингового рынка стремятся развеять устоявшееся мнение об элитарности, "штучности" лизинга или о его дороговизне по сравнению с кредитами банка. Сейчас все больше и больше лизинг становится доступным, например, малому и среднему бизнесу. Если говорить о нашей компании, то мы с самого начала деятельности были ориентированы на сделки именно с сегментом малого и среднего предпринимательства. Это подтверждают данные нашего портфеля, 90% которого небольшие, но динамично развивающиеся компании.

- В каком направлении может развиваться этот рынок услуг в регионе в ближайшие годы? Стоит ли ожидать появления новых лизинговых компаний либо прихода на местные рынки филиалов и представительств крупных российских лизинговых компаний?

- По оценкам рейтингового агентства "Эксперт РА", объем всего российского рынка по стоимости сделок, заключенных в 2004 году, можно оценить приблизительно в $5 млрд. Вопрос в том - много это или мало? В экономически развитых странах доля лизинга в общем объеме капиталовложений составляет от 15% до 30%, в то время как в России - около 6% (для сравнения в 2001 году он составлял 3%). Доля лизингового финансирования в ВВП РФ составляет 0,9%, тогда как в странах ОЭСР - 2%-5%. То есть потенциал для роста огромен, что собственно и доказывают темпы этого роста порядка 50 - 60% в год.

На Дальнем Востоке лизинг получил более скромное развитие. По разным оценкам, от 1% до 3% капиталовложений осуществляется за счет лизинга, что значительно отстает от среднероссийских показателей. По моему мнению, основных причин две - низкая капитализация и обеспеченность ресурсами лизинговых компаний с одной стороны, а также слабое понимание и осведомленность компаний об эффективности данного финансового инструмента - с другой.

Появление новых игроков на данном рынке затруднено. Одна из основных причин - географическая отдаленность. Мы работаем не только на Дальнем Востоке, но в Сибири, и можем уверенно говорить, что даже там рынок не насыщен. Естественно, мы отслеживаем рынок, регулярно общаемся с коллегами по цеху в других регионах, однако говорить о скором приходе конкурентов с запада пока рано.

- Как в этой связи планируется дальнейшее развитие компании "ДельтаЛизинг"?

- Наша компания сейчас развивается серьезными темпами, мы, по существу, в этом году увеличим свой портфель более чем в 2,5 раза - с $12 млн до порядка $30 млн. Примерно такие же темпы роста мы планируем удержать и в следующем году.

За счет чего достигается такой рост? В первую очередь мы растем со своими клиентами. Более половины из них возвращаются за лизинговым финансированием уже в течение года после первой сделки. Мы гордимся такой лояльностью и прилагаем усилия для того, чтобы, став нашим клиентом, компании могли в дальнейшем рассчитывать на нас как на самый эффективный источник финансирования их капитальных вложений.

Во-вторых, "ДельтаЛизинг" растет географически. Мы начинали как небольшая дальневосточная компания с офисами во Владивостоке, Хабаровске и Южно-Сахалинске. В 2003 году вышли на рынки Сибири, открыв офис в Новосибирске. А в этом году у нас открываются представительства в Омске, Иркутске и Красноярске, на очереди другие регионы Сибири и Дальнего Востока. Наши клиенты работают в 22-х городах. Развивая региональную сеть, мы постоянно стараемся быть к ним ближе, так как уверены, что только такой подход гарантирует успех.

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