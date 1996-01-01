Супербанк развивается стабильно

Супербанк - один из пяти региональных банков, зарегистрированных в Амурской области. Его основной клиент -Забайкальская железная дорога. А значит, и железнодорожники с их семьями, а также все жители многих станций дороги. И, конечно, многочисленные партнеры ОАО "РЖД". О роли региональных банков в развитии дальневосточной экономики "ДК" беседует с председателем правления банка Екатериной САНАРОВОЙ.

- Сегодня российская банковская система переживает период комплексного совершенствования, призванного обеспечить переход на качественно новую ступень. Значительно меняется банковское законодательство, внедрены международные стандарты отчетности, заработала система страхования вкладов населения, членом которой стал и наш банк.

Супербанку, чья история ведется из далекого 1938 года (банк создан на основе Сковородинского отделения Госбанка, которое в 90-х стало подразделением Промстройбанка, ориентированным на обслуживание железной дороги), эти изменения идут только на пользу. Они являются постоянным стимулом к творческому поиску. Залогом нашей устойчивости и динамичного развития стали не только преемственность и сохранение добрых традиций, но и упорный труд и профессиональный рост молодого коллектива.

Нам повезло, что банк, учрежденный Забайкальской железной дорогой почти 15 лет назад в связи с реорганизацией банковской системы, по-прежнему остается востребованным и нужным своему корпоративному клиенту. Знание специфики железнодорожного транспорта, настроений и чаяний работников отрасли было и остается одним из серьезных оснований для перспективного развития Супербанка.

Наш банк региональный, с широкой сетью дополнительных офисов от станции Ерофей Павлович на западе Амурской области до станции Бурея на юго-востоке. В этом его специфика. Комплексный подход при продаже банковских услуг через региональную сеть оказывает положительное влияние на рыночные отношения и развитие экономики области. Через наши допофисы в Белогорске, Свободном, Ерофее Павловиче, Сковородино, Магдагачах, Шимановске, Завитинске, Бурее в область пришли современные банковские технологии. Ведь чтобы обслуживать такую современную технологичную компанию, как железная дорога, банк должен и сам быть на уровне, иметь современную технику, владеть прогрессивными технологиями.

Расчеты день в день, международные денежные переводы по системе Contact, кредиты на разные случаи жизни, пластиковые карты и иные современные банковские продукты предоставляет банк как в головном офисе в Благовещенске, так и во всех допофисах. Благодаря единой сети, работающей в режиме он-лайн, клиент, сдавший выручку в Ерофее Павловиче, может видеть операции по счету в Благовещенске или Бурее.

Другое преимущество малого банка - своеобразная "камерность" обслуживания. Все наши клиенты нам хорошо знакомы, практически к каждому - индивидуальный подход, несмотря на то что сегодня клиентами банка являются около 50 тыс. физических лиц и более 2 тыс. юридических. Сегодня мы продаем банковские услуги и продукты муниципальным предприятиям, компаниям, небольшим фирмам и частным предпринимателям, а также населению городов и районов области. Наши клиенты, кроме железнодорожного транспорта, заняты в перерабатывающей, лесной, горнодобывающей отраслях, в промышленности, сфере услуг, в частности, в туризме и связи, а также в оптовой и розничной торговле. Их количество растет из месяца в месяц, из года в год, что свидетельствует о доверии банку.

- Екатерина Ивановна, сегодня у региональных банков, несмотря на то что они занимают в экономике вполне определенное и важное место и доходят туда, куда общероссийским операторам финансового рынка идти невыгодно и нецелесообразно, есть существенная проблема - недостаточность собственного капитала.

- Проблема действительно важная, и мы, как и другие банки, пытаемся ее решать, ежегодно направляя часть прибыли на эти цели. Но масштаб банка таков, что это дело долгих лет.

Нам неоднократно советовали искать инорегиональных инвесторов. И мы такой работой, как и многие другие банки, занимались. Но едва ли не каждый раз переговоры скатывались на вполне определенную тему: сколько стоит банк и как его можно потом выгодно продать. В общем, будет банк с достаточным капиталом, но уже не в Амурской области. Или иной опыт наших бывших коллег - небольшой региональный банк новые собственники просто банкротят... Эти пути для "Супербанка" неприемлемы.

Амурская область и так весьма обделена финансовыми институтами и инструментами. У нас только разворачивают работу ипотечные агентства и набирают обороты страховые компании, но все еще нет собственных инвестиционных фондов или агентств, нет специализированных лизинговых компаний, практически нет рынка ценных бумаг. Неправильно будет лишиться пусть небольшого, но собственного банковского сектора, ориентированного не только на получение прибыли, как подразделения крупных общероссийских финансовых институтов, что бы при этом они ни говорили, но и на развитие своей земли, где живем мы и наши дети.

Поэтому мы помним о мудрости, которая очень полезна в банковском деле - не поспешай. И тогда бизнес будет развиваться стабильно. Примеры тех, кто хотел получить в конце 90-х все и сразу, известны.

Продолжая мысль о достаточности капитала региональных банков, хочется заметить, что, возможно, нормативная база для кредитных учреждений должна быть двухступенчатой. Ведь требования к уставному капиталу в 5 млн евро для небольшого регионального банка непомерно высоки. Для финансовых учреждений малых городов должна быть другая планка, иначе в погоне за цифрой можно потерять саму суть. А она в том, что тысячи мелких предпринимателей нуждаются в банковских услугах. И предоставить их в глубинке могут небольшие региональные банки, притом на современном уровне, используя передовые банковские технологии и наработанные связи с крупнейшими банковскими институтами страны. Во всяком случае, опыт Супербанка позволяет делать такие выводы.

РОССИЯ, 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, 135, тел./факс (4162) 44-97-75, 44-99-80. Страница в INTERNET: www.sb.tsl.ru. e-mail: general@sb.tsl.ru. Дополнительные офисы в населенных пунктах Амурской области - Бурее, Завитинске, Белогорске, Свободном, Шимановске, Магдагачи, Сковородино, Ерофее Павловиче.