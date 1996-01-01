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Банк "Приморье" - крупнейший банк в регионе по размеру собственного капитала
30 июля в FESCO-HALL состоялся корпоративный вечер Акционерного коммерческого банка "Приморье". Праздник был приурочен к одиннадцатой годовщине его создания, которую банк отметил 27 июля 2005 года. В программе вечера вниманию сотрудников и гостей был предложен музыкальный спектакль в исполнении труппы Приморского краевого драматического театра молодежи.
Помимо очередного дня рождения банка поводом для праздника стало завершение размещения акций дополнительной седьмой эмиссии и увеличение собственного капитала АКБ "Приморье" до 1 млрд рублей.
По существующим нормативам деятельности кредитных организаций, применяемых Центральным банком РФ для оценки их финансового состояния, минимальное значение достаточности капитала, которое является главным индикатором надежности банка, составляет 10%. После завершения эмиссии уровень достаточности капитала АКБ "Приморье" составляет 27,8%.
По словам Председателя Правления банка Сергея БОГДАНА, "тот факт, что столь значительное событие, как увеличение уставного капитала, практически совпало с днем рождения банка, стал приятной возможностью всем нам - и сотрудникам, и клиентам, и партнерам банка "Приморье", собраться, обменяться приветствиями, улыбками, взаимными пожеланиями дальнейшего роста и просто приятно провести сегодняшний вечер. Наши коллеги - сотрудники банков, работающих во Владивостоке, не остались в стороне, пришли поздравить и разделить с нами успех".
Работники банка "Приморье" также прокомментировали это событие. "Такой шаг вперед является, безусловно, значимым для любого финансового учреждения и вполне закономерным именно для нашего банка. Я работаю в "Приморье" уже 7 лет. Все это время наш банк планомерно двигался вперед в своем развитии, ориентируясь на потребности клиентов и рынка. С каждым годом как сотрудников, так и клиентов в банке становилось все больше, ведь мы растем вместе. Многие наши клиенты сохраняют верность банку с самого его основания, по мере развития своего дела. После завершения эмиссии и увеличения уставного капитала наш банк занял достойную позицию в соответствующих рейтингах. Приятно сознавать, что являешься сотрудником крупнейшего в регионе банка", - рассказала Светлана НЕМКОВА, ведущий экономист отдела по обслуживанию физических лиц.
Безусловно, такое событие стоило отпраздновать с соответствующим размахом. Увеличение собственного капитала позволяет банку выйти на принципиально новый уровень развития. Помимо значительного повышения уровня надежности, наличие собственного капитала в сумме 1 млрд рублей дает "Приморью" возможность удовлетворять потребности крупных предприятий в заемных средствах до 250 млн рублей, а также увеличить в портфеле своих активов долю долгосрочных кредитов и ценных бумаг. Все это способствует реализации программ проектного финансирования: долгосрочных целевых вложений в инвестиционные проекты, связанные с развитием территории и отдельных отраслей экономики края.
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