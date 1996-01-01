Вернемся к нашим таблицам...

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Материал "Страховая рука Москвы", опубликованный в августе этого года, вызвал неоднозначную реакцию со стороны страхового сообщества г. Хабаровска.

Чтобы расставить все точки над i, уточняем: данные Федеральной службы страхового надзора для рейтинга страховых компаний по сборам и выплатам на территории Хабаровского края были взяты с сайта "Агентства страховых новостей".

Тот факт, что суммы страховых сборов и выплат ряда компаний, приведенные в рейтинге, не совпадают с данными Инспекции страхового надзора по ДВФО за первое полугодие 2005 года, является следствием выборки данных по региональному признаку. В рейтинге не учтены сборы и выплаты расположенных в крае страховых компаний, сделанные на территории других регионов.

С другой стороны, в нем присутствуют страховые компании, не имеющие здесь филиалов и представительств, но собирающие деньги на территории региона. Тот факт, что в крае собирается больше, чем бывает отражено в официальных данных Инспекции страхового надзора по ДВФО (часть договоров проходит через Москву), корреспонденту "ЗР" подтвердили в самой инспекции. По некоторым страховым компаниям информация по сборам и выплатам не попала в рейтинг по причине отсутствия в первоисточнике.

Страховой компании "Колымская" повторно приносим извинения. Полностью выполнив все свои обязательства в отношении страхователей, в первом полугодии 2005 года с рынка ушла страховая компания СК "Колымская-Мед".

С согласия Инспекции страхового надзора по ДВФО в этом номере публикуем рейтинг страховых компаний, имеющих головные офисы и/или филиалы и представительства в Хабаровском крае, и комментарии заместителя главы Инспекции страхового надзора по ДВФО Владимира СОЛТАНА по ситуации на страховом рынке края.

Оценивая текущее состояние регионального страхового рынка, Владимир Солтан, в частности, отметил, что страховой рынок как Дальнего Востока, так и Хабаровского края развивается опережающими темпами относительно страхового рынка страны.

"За первое полугодие 2005 года в Хабаровском крае было собрано 1,397 млн руб. страховой премии, или на 48% больше, чем в прошлом году, - отметил он. - Из них филиалы собрали 783 млн руб., страховые компании, зарегистрированные на территории региона, - 614 млн руб. Сборы по добровольному страхованию (с учетом перестрахования) составили 994 млн руб., рост на 37%. При этом у юридических лиц рост премии, собранной по добровольным видам страхования, составил 43%. Сборы по добровольному страхованию у филиалов выросли на 31%, по обязательному (преимущественно ОСАГО) - на 36%".

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