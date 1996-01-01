"Пластик" для иногороднего

В редакции газеты "ЗР в Хабаровске" раздался звонок. Звонивший попросил финансового обозревателя подсказать, в каком банке он - гражданин РФ, не имеющий постоянной регистрации в Хабаровске, но проживающий и работающий здесь, - сможет получить пластиковую карту и если сможет, то какую, как быстро и по какой цене.

Так как читатель не уточнил, каким образом (в бухгалтерии предприятия, в отделении некого банка N) он в настоящий момент получает зарплату, решено было рассмотреть два варианта. Первый - звонивший убеждает руководство своей организации заключить договор на зарплатное обслуживание компании с одним из банков Хабаровска, эмитирующим пластиковые карты. "Если человек работает на предприятии, с которым у нас реализован зарплатный проект, -говорит Наталья ЧЕКОВИТОВА, директор по розничному бизнесу Хабаровского филиала Альфа-Банка, - то он может получить любую пластиковую карту. Со стороны банка никаких ограничений не будет. Единственный момент - возможные категории карт в этом случае оговариваются при заключении договора с предприятием". Аналогичного подхода к выпуску карт в рамках зарплатных проектов придерживаются и в остальных банках Хабаровска.

Ситуация усложняется, когда гражданин России обращается в банк с просьбой открыть карт-счет как частное лицо. Сначала о хорошем. Если в ходе предварительной проверки служба безопасности банка не обнаружит никакой негативной информации об этом человеке, то любую карту ему выдадут в банке "Возрождение", Банке Москвы, Внешторгбанке, Росбанке, Сибакадембанке. Речь идет о картах международных платежных систем Visa, Master Card.

Теперь о печальном. Обязательным условием для получения "пластика" в Альфа-Банке является временная регистрация в Хабаровске. Кроме того, без проблем карту любой категории здесь откроют только тому, кто прописан в том регионе, где действует один из филиалов Альфа-Банка. Другие смогут легко получить лишь Visa Electron. Обращаясь в ВБРР или Импэксбанк, лицо, имеющее постоянную регистрацию в другом субъекте РФ, также может рассчитывать только на самое простое: Cirrus/Maestro и Visa Electron соответственно. Что касается Сбербанка, то гражданину России, не имеющему регистрации в Хабаровске, международная пластиковая карта будет выдана исключительно по решению руководства банка.

Однако отчаиваться не стоит, помимо пластиковых карт международных платежных систем в Хабаровске эмитируются карты национальных и региональных платежных систем. Среди них "Золотая Корона" (Дальвнешторгбанк, Далькомбанк, Сибакадембанк), "АС Сберкарт" (Сбербанк), "Региобанк-Универсал" (Региобанк), а также кобрендинговые карты - "Золотая корона/Master Card" (Далькомбанк, Сибакадембанк). С этими картами ситуация гораздо проще - для их получения наличие местной прописки не требуется.

Что касается сроков выдачи различных карт, то поскольку пластиковые карты международных платежных систем местные банки и филиалы заказывают в Москве, время их изготовления в среднем колеблется от 7 до 14 календарных дней. Исключений из этого правила два. В Импэксбанке карты Visa и Master Card можно получить в течение 1-5 дней (5 дней, если нет местной прописки). В Банке Москвы "пластик" будет готов через 3-7 дней. Кроме того, как уточнили сотрудники банка, у них возможна выдача заказываемой карты через два дня, если оплачивается срочное изготовление и день изготовления совпадает с графиком фельдъегерей (спецсвязи). Пластиковые карты "Золотая Корона", "АС Сберкарт" выдаются за 1-10 минут, "Региобанк-Универсал " - в течение 1-2 дней.

Комиссия за годовое обслуживание международных пластиковых карт составляет от $4 до $300 в зависимости от банка и типа карты. Эти деньги списываются с карт-счета помесячно или ежегодно. В некоторых банках берется комиссия за первоначальное оформление карты (Альфа-Банк, Росбанк, Сибакадембанк). Во Внешторгбанке при заказе "пластика" клиент оплачивает стоимость обслуживания за весь период действия карты. Дополнительно по картам категорий Classic/Mass и Gold, со слов Евгении ТУЗ, начальника отдела розничных услуг Внешторгбанка, при оформлении делается первоначальный взнос на карт-счет (во Внешторгбанке $200, $3000 соответственно). Во Внешторгбанке сразу после получения карты эти деньги могут быть сняты со счета.

Пластиковые карты национальных платежных систем в целом стоят дешевле. За оформление "Золотой Короны" в Сибакадембанке возьмут 160 руб., в Далькомбанке - 6 EUR (карты с доступом к двум счетам), в Дальвнешторгбанке - 250 руб. В Сибакадембанке дополнительно ежемесячно будут списывать по 10 руб. за обслуживание карт-счета. Приобретение "АС Сберкарт" обойдется частному лицу в 250 руб. Во второй год надо будет заплатить еще 150 руб. Стоимость годового обслуживания по карте "Региобанк-Универсал" составит 150 руб. в первый год и 75 руб. - в последующие. За кобрендинговую карту "Золотая Корона/Master-Card" в зависимости от банка и типа карты Master Card придется заплатить 100 руб.-3000 руб.

Относительно достоинств и недостатков упомянутых карт, следует заметить - главное преимущество эмитируемых в Хабаровске карт Visa, Master Card - возможность расплачиваться и снимать наличные не только в России, но и за рубежом. При этом необходимо подчеркнуть - количество установленных в Хабаровске электронных терминалов, принимающих эти карты, превышает число аналогичных устройств для карт других платежных систем.

В тоже же время специалисты отмечают - названные карты по функциональности (обусловлено технологически) уступают той же "Золотой Короне" или "Региобанк-Универсал". Так, например, в Хабаровске с помощью микропроцессорной карты "Золотая Корона", эмитируемой Далькомбанком, можно совершать операции по безналичному расчету не только за услуги сотовой связи, как в случае с картой Visa, но и за жилищно-коммунальные услуги, газ, электричество услуги связи и даже за доставку воды "Фоксель". Еще одним достоинством этой карты является то, что она может быть "привязана" к двум и более счетам, в том числе к срочным накопительным вкладам.

Досье На сегодняшний день в мире получили распространение две существенно отличающиеся друг от друга технологии создания пластиковых карт: магнитная и микропроцессорная. В первом случае носителем данных является полоса магнитной ленты (предлагаемые в банках Хабаровска пластиковые карты международных платежных систем), во втором -встроенный в карту чип ("Золотая Корона", "Региобанк-Универсал").

Использование чипа для хранения связанной с картой информации позволяет обеспечить более высокую степень защиты карты за счет специальных криптографических методов кодировки данных и делает невозможным применение карты без ввода PIN-кода. Кроме того, емкость микропроцессора, превышающая в несколько раз аналогичную величину магнитной ленты, позволяет записывать на него дополнительную информацию, например, некий установленный лимит расходования денежных средств, текущий остаток на счете, время последней проведенной транзакции, и т.д.