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Прогоревших вкладчиков Сбербанка предлагают сделать его акционерами

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

"Пора богатому государству расплачиваться по внутреннему долгу",- заявил в четверг на пленарном заседании Госдумы депутат Алексей МИТРОФАНОВ, который считает, что надо погашать задолженность не только перед Парижским клубом кредиторов, но и перед собственными гражданами.

Митрофанов настаивает на возмещении потерь 40 млн вкладчиков Сбербанка. Депутат предлагает либо выдать им внутренние облигации на 25 лет, либо сделать всех бывших вкладчиков банка его акционерами.

Председательствующие Любовь СЛИСКА и Борис ГРЫЗЛОВ отметили нарушение процедуры в том, что автор инициативы не представил соответствующих документов и не вынес вопрос на рассмотрение Совета Думы. В ответ Митрофанов напомнил, что в парламенском Комитете по кредитным организациям и финансовым рынкам уже много лет лежит без рассмотрения его законопроект на ту же тему.

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