Россия конкурентонеспособная

Мировой экономический форум (WEF) опубликовал рейтинг конкурентоспособности мировых экономик на 2005-2006 годы. Первые места достались представителям Скандинавии, США и азиатским развивающимся странам. Россия заняла 75-e место, потеряв за год пять позиций.

В рамках проводимого ежегодно исследования были проанализированы экономики 117 стран и примерно 11 тыс. ведущих предприятий. Составители рейтинга постарались учесть все наиболее значимые факторы, влияющие на общие экономические показатели, начиная от функционирования общественных институтов и до развития технологий и инноваций.

Согласно рейтингу, самой конкурентоспособной страной в мире стала Финляндия. За ней следуют США, Швеция и Дания. На пятом месте Тайвань, Сингапур шестой. Далее идут Исландия, Швейцария, Норвегия и Австралия. Таким образом, пять мест в десятке лучших принадлежат скандинавам. Состав тройки лидеров с прошлого года не изменился.

В то же время свою конкурентоспособность усилили Сингапур, Австралия, Нидерланды, Канада, Южная Корея, Люксембург и другие государства. В группе стран, ослабивших свои позиции, оказались Франция, Испания, ОАЭ, Великобритания и Германия.

В группу риска также попали Япония и Гонконг, причиной падения рейтинга которых в докладе называется "существенное ухудшение институциональной среды", что оказывает негативное влияние на действующее законодательство и защиту прав собственности. Россия в рейтинге WEF заняла 75-е место, потеряв за год пять позиций. По мнению специалистов форума, падение рейтинга российской экономики связано со значительной слабостью ее государственных институтов в вопросах защиты прав собственности.

"Особое внимание необходимо уделить реформам, направленным на усовершенствование не отвечающих современным условиям государственных институтов России, улучшение судебного и правового климата, защиту прав собственности, преодоление коррупции и преступности", - считает Августо Лопес-Кларос, главный экономист и директор Программы изучения глобальной конкурентоспособности WEF.

Аналитики считают, что ослабление конкурентоспособности России вполне обосновано. "В России за последнее время произошло значительное укрепление курса рубля, - сказал "Газете.Ru" Владимир ПАНТБШИН из компании "Ренессанс Капитал". - Одно это сильно ослабляет конкурентоспособность нашей экономики".

В то же время эксперты признают, что на падение позиций России в рейтинге World Economic Forum повлиял и низкий уровень развития сектора информационных технологий.

"Реальную конкурентоспособность наших производителей можно проверить в случае падения стоимости нефти", - уверен экономист компании Maxwell Capital Алексей ВОРОБЬЕВ. - Отечественные производители не способны выдержать борьбу с импортом, и в первую очередь из-за более низкого качества предлагаемых товаров и услуг".