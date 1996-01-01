Очередное предупреждение

Тревога за будущее российской экономики подвигла аналитиков ведущих инвестиционных банков написать письмо премьер-министру Михаилу ФРАДКОВУ. Они критикуют нынешнюю бюджетную политику и даже предлагают власти свою "интеллектуальную" помощь. Однако рекомендации экспертов чиновникам не нравятся. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Письмо в адрес председателя правительства подписали главный экономист "Тройки Диалог" Евгений ГАВРИЛЕНКОВ, замначальника аналитического управления "Ренессанс Капитала" Алексей МОИСЕЕВ, исполнительный директор Гильдии инвестиционных и финансовых аналитиков Иван ОСКОЛКОВ, главный стратег инвестиционного банка "Траст" Николай ПОДГУЗОВ, начальник аналитического отдела Банка Москвы Кирилл ТРЕМАСОВ, заместитель гендиректора ММВБ Валерий ПЕТРОВ, главный экономист Объединенной финансовой группы (ОФГ) Ярослав ЛИССОВОЛИК, главный экономист Альфа-банка Наталья ОРЛОВА, главный экономист "Ренессанс Капитала" Владимир ПАНТЮШИН, главный экономист "УралСиба" Владимир ТИХОМИРОВ, старший экономист "Атона" Питер УЭСТИН.

"Мы все живем в России и хотим видеть страну стабильной, - так объясняет мотивы обращения аналитиков к премьеру один из авторов письма Евгений Гавриленков. - "Тенденции, на которые мы обращаем внимание, чреваты экономическими потрясениями масштаба 1998 г., которые навредят и государству и бизнесу. Поэтому мы как экономисты сочли необходимым обратить на это внимание премьера". С Гавриленковым согласны еще 10 аналитиков ведущих инвестиционных компаний, работающих на российском рынке.

Экономистов беспокоит, в частности, запланированный на следующий год рост непроцентных расходов бюджета с 15,6% до 16,7% ВВП. "Мы поддерживаем намерение президента и правительства повысить благосостояние россиян, но считаем, что эта задача вряд ли может быть решена средствами одной лишь бюджетной политики", - говорится в письме. Для этого необходимо создание рабочих мест в частном секторе, указывают экономисты, а простое повышение зарплат государственных служащих ведет к росту инфляции и создает замкнутый круг: инфляция заставляет вновь повышать зарплаты, а это вновь подстегивает инфляцию.

В качестве примера один из авторов письма, главный экономист "Ренессанс Капитала" Владимир Пантюшин, приводит опыт стран Латинской Америки, где рост доходов бюджета сопровождался увеличением доходов граждан. "В результате инфляция съедала зарплаты в течение нескольких лет, а когда у бюджета не стало денег, доходы граждан сразу уменьшились вдвойне - государство было вынуждено сокращать социальные расходы, которые и так нивелировала инфляция", - рассказывает он.

А госинвестиции (включая и "выбитые" Германом ГРЕФОМ 70 млрд руб. на федеральные проекты) должны быть тщательно продуманы, нацелены на долгосрочный эффект и не должны разгонять инфляцию, пишут эксперты.

"Речь не идет о том, чтобы вообще не тратить, - объясняет главный экономист ОФГ Ярослав Лиссоволик. - Нас просто тревожит все более популистский характер бюджетной политики, в то время как нужно сконцентрироваться на качестве расходов, а не на количестве". "Иначе можно потратить деньги на "дорогу в никуда", - добавляет главный экономист ФК "УралСиб" Владимир Тихомиров.

Впрочем, авторы письма не ограничились критикой, а предлагают правительству свою интеллектуальную помощь и хотят регулярно встречаться с чиновниками и депутатами для обсуждения "насущных экономических проблем".