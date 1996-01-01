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СК "Приморье": год успешной работы на рынке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

21 сентября страховая компания "Приморье" отметила свой первый день рождения. Компания с таким родным для жителей края названием появилась на страховом рынке Приморья ровно год назад и за этот период уже добилась определенных успехов.

На момент рождения компании "Приморье" на территории края работали порядка 90 страховщиков - многие из них крупные и старейшие, с которыми трудно конкурировать начинающей фирме. Весь рынок был поделен между ними. Разумеется, в таких условиях приятно выходить на рынок с таким корпоративным клиентом, как банк "Приморье". Вместе с тем банк в соответствии со своей политикой ставит высокую планку для партнеров.

Большое значение в успешном вступлении "Приморья" на рынок сыграла кадровая политика страховщика. Специалисты компании прошли серьезные страховые школы в различных организациях. Суммарный стаж пяти ведущих менеджеров - 63 года, и это говорит о многом, если учесть, что российский страховой рынок начал развиваться только в начале девяностых. Здесь же бок о бок с ветеранами страхования работают молодые и амбициозные начинающие страховщики. Штат, укомплектованный таким образом, рационален, а действия команды - объективны. В основе работы не теоретические указания по искусству продаж, а ежедневная практика.

Строить с нуля страховое дело довольно сложно, но, как видно, возможно. "Когда мы определились с потенциалом компании и нашими целями, мы должны были избрать направление движения к нашей цели", - рассказывает генеральный директор страховой компании "Приморье" Владимир ТЕРЕШИН.

Какая же может быть цель у страховой компании, появившейся на заполненном рынке всего год назад? На этот вопрос хорошо ответил сам Владимир Терешин: "Не будем лукавить, - каждый в жизни работает в первую очередь на себя. Вместе с тем мы, как специалисты страхового дела, самореализуемся лишь тогда, когда профессионально выполняем свою работу. Поэтому мы всегда помним о том, что есть второй участник в страховании, интересы которого мы защищаем".

Взгляд компании "Приморье" обращен в сторону свободного рынка. И, нужно сказать, компании хватило года, чтобы процент освоенного свободного рынка значительно подрос. В данный момент главный упор, соразмерный с кадровыми ресурсами, компания делает на освоение технологий. Много времени ушло на подготовку теоретического материала, выполнение всех требований надзорных органов.

Еще одна цель компании на ближайшее будущее - формирование сбалансированного портфеля. За прошедший год специалисты компании хорошо поработали над двумя программами: страхованием выезжающих за рубеж и страхованием от несчастного случая. С будущего года каждая из этих отлаженных программ перейдет под руководство определенных сотрудников, а остальная команда займется разработкой новой программы. С будущего года страховая компания "Приморье" предложит клиентам услугу по страхованию грузов.

"Годовщину встречаем с оптимизмом и укомплектованным штатом. Конечно, за прошедший год случилось многое, - компания добилась определенных успехов, что-то реализовать не удалось. Залог успеха - удовлетворение потребностей всех участников процесса страхования, - считает Владимир Терещин, - качественные услуги приведут к успеху. Никакой философии в этом нет. Мы просто хотим жить и работать на этом рынке. И амбиций у нас достаточно".

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