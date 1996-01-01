Найти главное звено

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Накануне Дальневосточного международного экономического конгресса своими мыслями о банковском рынке Дальнего Востока и о конгрессе с читателями "ЗР" в Хабаровске" поделился директор хабаровского филиала Всероссийского Банка Развития Регионов Юрий КОРОЛЕВ.
- Юрий Александрович, как руководитель филиала одного из крупных финансово-кредитных институтов России, что вы можете сказать о насыщенность банковскими услугами местного рынка? Ощущаете ли вы конкуренцию со стороны других банков?
- В последнее время Сибирь и Дальний Восток становятся все более привлекательными регионами для финансовых институтов. Дальний Восток - это связующее звено между Россией и странами АТР. Интерес к растущему рынку АТР, а также задачи, которые ставятся на уровне государства, среди них - увеличение товарооборота с Китаем, - все это способствует приходу сюда банковского капитала. Для работы со странами АТР, для привлечения более дешевых денежных ресурсов, для участия в совместных инвестиционных проектах финансовые институты открывают здесь представительства и филиалы.
Однако я полагаю, что до сих пор в структуре банковского рынка Дальнего Востока существует определенный перекос. Здесь очень пристальное внимание уделяется крупным предприятиям. Вместе с тем в регионе явно недостает банковских продуктов для среднего и малого бизнеса, для населения.
Конкуренция на местном рынке банковских услуг, безусловно, присутствует. Но сегодня банки находятся на той стадии развития, когда их предложения мало чем отличаются. Среди них есть, конечно, те, которые специализируются на работе с определенными группами клиентов: кто-то с частными лицами, кто-то - с юридическими, но таких немного. В настоящее время большинство финансовых институтов старается уйти от узкой направленности, становится все более универсальными.
- На чем специализируется ВБРР?
- В свое время наш банк создавался государством для обслуживания федеральных программ. Сегодня круг задач, стоящих перед нами, расширился. Мы не только продолжаем обслуживать те предприятия, которые составляют основу нашей клиентской базы - в первую очередь предприятия нефтяного комплекса и крупные промышленные предприятия - но и разрабатываем и внедряем банковские продукты для малого и среднего бизнеса, для населения. И хотя в каких-то сегментах банковского бизнеса мы отстаем от наших конкурентов, позиция отстающего позволяет нам учесть положительный и отрицательный опыт других банков и в итоге предоставить более качественные услуги нашим клиентам.
- Какие проекты вы реализуете сегодня в Хабаровском крае?
- Большие объемы инвестиций мы предоставляем правительству Хабаровского края на строительство газопровода. Работаем с предприятиями энергетического комплекса ("Хабаровскэнерго") по поставкам оборудования - это и прямое кредитование, и лизинговые операции. Финансируем строительство федеральной трассы "Амур": осуществляем поставку техники и финансовую поддержку участников строительных работ.
- ВБРР относительно недавно выбрал стратегию на увеличение числа банковских продуктов для среднего, малого бизнеса и для населения. Запуск каких новых программ планируется на ближайшее время в связи с этим?
- Программа кредитования среднего и малого бизнеса у нас уже действует. Что касается населения, то в скором времени мы запускаем две совместные программы по ипотечному кредитованию - одну с Мичиноку банком, другую с Хабаровским краевым агентством по ипотечному кредитованию.
Сотрудничество банка с Мичиноку банком позволит работникам наших корпоративных клиентов получать ипотечные кредиты в Мичиноку банке по упрощенной схеме, т.к. мы будем выступать гарантом погашения этих ссуд. После подписания договора с Хабаровским краевым агентством по ипотечному кредитованию все желающие смогут обращаться к нам в банк для получения ипотечного кредита на условиях агентства. Запуск обеих программ планируется на октябрь.
- ВБРР является генеральным спонсором Дальневосточного международного экономического конгресса. Каких результатов вы ждете от его проведения?
- Во-первых, конгресс должен прояснить вопросы относительно того, в каком направлении будет развиваться Дальний Восток. Для нас как финансового института это очень важно. Для того, чтобы развивать свой бизнес здесь и способствовать экономическому развитию региона, нам нужно знать, куда идти: какие продукты разрабатывать, в какие предприятия инвестировать.
Во-вторых, проведение конгресса должно способствовать повышению привлекательности Дальнего Востока для сторонних инвесторов. Не стоит забывать, что в АТР относятся к нам настороженно. Дальний Восток, безусловно, привлекает западных и восточных бизнесменов как источник сырьевых ресурсов, но не более. На конгрессе у нас будет возможность презентовать его и как регион, на территории которого можно производить товары. Думаю, что многих зарубежных представителей бизнеса - потенциальных партнеров - заинтересуют проекты в сфере энергоносителей. Все же АТР - это очень динамично развивающийся регион, следовательно, потребность в таких продуктах у них очень высока. В любом случае конгресс принесет только пользу.
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