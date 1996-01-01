Деньги по назначению

Быстро, надежно, дешево, по назначению. Эта нехитрая формула описывает идеальный канал перевода денег каждого из нас в самых разных житейских ситуациях. На практике же приходится делать выбор в большом количестве современных способов и систем банковской розницы, хорошо разбираясь в условиях и тарифах.

Потенциал российского рынка денежных переводов оценивается экспертами в $5 млрд в год. Каждый десятый россиянин в прошлом году пользовался услугой денежных переводов. Опрос "ЗР" в банках, работающих на территории края, также выявил рост активности населения.

Денежные переводы становятся одним из наиболее перспективных секторов банковского бизнеса с высокой и стабильной доходностью операций, устойчивым к различным рыночным рискам. Банки получают от клиентов высоко ликвидный актив, в дальнейшем полагаясь исключительно на своих партнеров и стабильность конкретной системы переводов. Не удивительно, что количество игроков на этом привлекательном рынке с каждым годом увеличивается и при этом каждый из них оказывается в плюсе. Тем не менее эксперты отмечают приятное для клиентов следствие конкуренции - снижение тарифов. Правда, очень постепенное.

Большинство предпочитает "сейчас"

Клиентов, как правило, интересует либо "сейчас", т.е. в течение часа, либо они готовы подождать день-два. Второе обойдется дешевле, т.к. за использование дорогих систем приходится платить.

География также имеет значение: деньги будут отправлены практически в любую точку России, ближнего зарубежья или дальнего зарубежья, но с разной степенью затрат. Клиент может отправить деньги с открытием банковского счета, без открытия счета, через международные системы типа Western Union, MoneyGram, Migom. Некоторые банки предоставляют своим клиентам сразу несколько систем денежных переводов. Средства в системах денежных переводов принимаются и выдаются только в наличном виде, а "транспортируются" в электронном (безналичном) виде по современным каналам передачи данных. Это и обеспечивает высокую скорость перевода - от нескольких минут до суток. Большинство систем осуществляют пересылку средств без открытия счета только между физическими лицами, хотя некоторые системы переводов позволяют переводить деньги от физических лиц юридическим и наоборот.

Клиент, отправляющий "денежный перевод", оплачивает комиссию в зависимости от суммы "денежного перевода". Всегда стоит уточнить: взимается ли комиссия за обналичивание при получении денег адресатом. Она, как правило, составляет 1-2% от суммы.

Следует отметить, что во Владивостоке наиболее широко представлена одна из самых дорогих систем - Western Union. Другие системы представлены слабее. Условия по переводам по системе Вестерн Юнион и Мигом являются стандартными и определяются при входе банка в ту или иную систему переводов. Плата за отправление перевода по системе Вестерн Юнион зависит от того, в дальнем или ближнем зарубежье находится получатель. Принципиальное различие между валютными и рублевыми переводами: в большинстве систем для них предусмотрены отдельные тарифы. Кроме того, в Western Union или MoneyGram установлена сетка, по которой берется фиксированная комиссия за перевод сумм, лежащих в определенных диапазонах. Вестерн Юнион сама устанавливает правила работы с нашими банками. Кое-что зависит от конфиденциального договора банка с Вестерн о комиссии - бывают более или менее выгодные варианты. Эксперты отметили снижение тарифов для ближнего зарубежья (СНГ без Балтии). В целом же ожидать от банков-агентов существенного снижения тарифов при работе с международной системой сложно. Снижение попросту нецелесообразно и грозит работой в убыток.

Рост миграции стимулирует спрос

Реалии экономики на постсоветском пространстве чрезвычайно актуализировали услуги по переводу денежных средств. По мнению экспертов, наиболее весомая часть денежных переводов приходится на страны СНГ и страны ближнего зарубежья. Вот уже несколько лет Россия является страной - отправителем переводов, так как она принимает у себя многих трудовых мигрантов из стран СНГ. Рост миграции населения стимулировал спрос и обозначил конкурентное поле. Аналитики рынка единодушны: основная категория клиентов, пользующихся услугами денежных переводов, - рабочие, приезжающие в Россию на заработки. Впрочем, выделяются и другие группы: родители, чьи дети учатся за рубежом, бизнесмены и специалисты, часто выезжающие в командировки, туристы. Если говорить о размерах денежного перевода, то в среднем они колеблются от $200 до $500. Хотя сумма перевода, как и его направление - величина сезонная.

Система МИГОМ

Работает на постсоветском пространстве. Программное обеспечение разработано специально под специфику СНГ. Клиент приходит в офис банка, ставит свою подпись на типовом заявлении и вносит деньги. Оператор присвоит переводу контрольный номер перевода (КНП). КНП - строго конфиденциальная информация и должна быть доступна исключительно получателю и отправителю. Собственно, уже в этот день с учетом разницы часовых поясов получатель сможет снять деньги без всякой комиссии. Клиент платит за быстроту и удобство оформления. Комиссия 2-3% от суммы перевода. Но существуют и параллельные системы. Так, филиал ИМПЭКС банка предлагает свою услугу - "быстрая почта".

Банк напрямую заключает договоры с банками СНГ. Условия такие: 2% комиссии делятся поровну между ИМПЭКС банком и банком-получателем. Расходы ложатся на отправителя, получатель ничего не платит. В филиале ИМПЭКС банка нам рассказали, что в лидерах по количеству переводов уверенно держатся Азербайджан, Армения и Узбекистан. Для сравнения: в Азербайджане действуют 53 точки обслуживания, на Украине - 81, в Узбекистане - 53.

Крупные сетевики-монополисты

Почта - недавний монополист на рынке традиционных переводов со скоростью письма, также включилась в конкурентную борьбу. Проект "Кибер-Деньги" объединил сетью более 40 тысяч отделений почтовой связи в России. С февраля 2005 г. пересылка почтовых переводов осуществляется по единой электронной системе. Установленный контрольный срок - трое суток. При ранее существовавшей системе переводов часто складывалась ситуация, когда перевод поступал в отдаленный населенный пункт, а денег на почте не было.

Другая крупнейшая сетевая организация - Сбербанк с его филиальной сетью, позволяющей работать внутри собственной структуры. В системе Сбербанка в июле также отмечено некоторое снижение тарифов на переводы. Тарифная задачка для потребителя может выглядеть следующим образом: отправим 15 000 руб. или $500 по России, в ближнее зарубежье, в дальнее зарубежье.

На законных основаниях

Все переводы, которые отправляются или выплачиваются на территории России, попадают под действие российского законодательства. В соответствии с ним частные переводы не должны быть связаны с осуществлением предпринимательской, инвестиционной деятельности или приобретением прав на недвижимое имущество. И еще один момент - согласно российскому законодательству все переводы на территории страны могут осуществляться только в рублях, переводы за рубеж принимаются в иностранной валюте. Так что у получателя в России выбора нет, а у тех, кто получает деньги за границей, чаще всего выбор есть: либо в долларах США, либо в национальной валюте. При этом платежная система, как правило, сама установит курс конвертации долларов США в национальную валюту страны-получателя.

Теперь о сумме перевода. Прямых законодательных ограничений для рублевых переводов не существует. Теоретическим ограничением может служить только предельный размер суммы, свыше которого банк должен уведомить налоговую инспекцию о проведенной операции "в случае... разовой операции... на сумму, эквивалентную $10 тыс. и выше.".

Что касается максимального размера перевода денежных средств в валюте за границу, то максимальная сумма, которую физическое лицо-резидент может послать переводом за границу без открытия счета в течение операционного дня, может составлять не более $5 тыс. Минимальная сумма перевода не оговаривается, отправят и пять рублей, только захотите ли вы заплатить за такую минимальную сумму большую комиссию?

Мы интересны банкам

Конкуренция на рынке розничных банковских услуг только растет. Денежные переводы населения не исключение. Тенденция к снижению тарифов существует - сказывается перенасыщенность банками во Владивостоке. "Банк получает выгоду не от завышения тарифных ставок, а от увеличения объемов операций за счет расширения спектра услуг и качества обслуживания, что привлекает все больше клиентов", - считает замдиректора ФКБ "Далькомбанк" Приморский Елена ЯКИМЕНКО. - Удельный вес операций по переводам населения в общем объеме доходов от операций с физическими лицами превышает 15%".

Итак, услуга стала доступнее. Весь вопрос в том, готовы вы действовать по старинке, воспользоваться "сарафанным радио" или предпринять небольшое маркетинговое исследование по случаю.