Инвестиции в России никому не нужны

Отток капитала из РФ во многом связан с отсутствием спроса на инвестиционные ресурсы внутри России, заявил глава Минэкономразвития РФ Герман ГРЕФ. "В стране наблюдается отсутствие спроса на инвестиционные ресурсы", - подчеркнул министр. По его словам, нехватка эффективных инвестиционных проектов отчасти и объясняет существенный вывоз капитала из страны. "Во многом отток капитала связан именно с этой проблемой", - сказал он.

В то же время министр перечислил еще четыре основные проблемы, которые влияют на инвестиционную привлекательность страны и приводят к бегству капитала. Во-первых, по его словам, это коррупция, во-вторых - неразвитость институтов, в третьих - незащищенность прав собственности, в-четвертых - неразвитость инфраструктуры. Касаясь вопросов инфрастуктуры, Герман Греф отметил, что государство должно участвовать в строительстве автодорог, аэропортов, трубопроводов, инфраструктуры энергетики. "Пока не решим эти четыре проблемы, отток капитала будет сохраняться", - заключил министр.