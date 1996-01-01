Золотовалютные запасы ЦБ РФ приблизились к $152 млрд

Объем золотовалютных резервов Банка России на 9 сентября составил $151,9 млрд. Неделей ранее он составлял $150,4 млрд. Таким образом, запасы Центробанка за указанный период увеличились на $1,5 млрд.

Рост золотовалютных запасов Центробанка отмечается уже третью неделю подряд. За это время они повысились в общей сложности на $3,8 млрд, или на 2,6%. При этом в последние десять рабочих дней темпы увеличения золотовалютных резервов ЦБ РФ резко ускорились. Если с 19 по 26 августа они выросли всего на 100 млн долларов, то с 26 августа по 2 сентября уже на 2,2 млрд долларов. Причиной подобного развития событий является окончание выплат по досрочному погашению части долга Парижскому клубу кредиторов и активная покупка американской валюты Банком России в конце минувшего месяца на внутреннем рынке. В результате нынешняя величина золотовалютных запасов Центробанка является рекордной за всю историю Российской Федерации.

Вместе с тем текущий уровень золотовалютных резервов ЦБ РФ фактически совпадает с их значением, достигнутым еще 1 июля с.г., следовательно, уже более двух месяцев назад. Объем золотовалютных запасов Банка России на последнюю отчетную дату превышает данный показатель всего на $0,1 млрд.

В настоящее время объем золотовалютных запасов России является пятым по величине среди всех стран мира. Первое место в данном ряду занимает Япония, затем следуют Китай, Тайвань и Южная Корея.