www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Золотовалютные запасы ЦБ РФ приблизились к $152 млрд

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Объем золотовалютных резервов Банка России на 9 сентября составил $151,9 млрд. Неделей ранее он составлял $150,4 млрд. Таким образом, запасы Центробанка за указанный период увеличились на $1,5 млрд.

Рост золотовалютных запасов Центробанка отмечается уже третью неделю подряд. За это время они повысились в общей сложности на $3,8 млрд, или на 2,6%. При этом в последние десять рабочих дней темпы увеличения золотовалютных резервов ЦБ РФ резко ускорились. Если с 19 по 26 августа они выросли всего на 100 млн долларов, то с 26 августа по 2 сентября уже на 2,2 млрд долларов. Причиной подобного развития событий является окончание выплат по досрочному погашению части долга Парижскому клубу кредиторов и активная покупка американской валюты Банком России в конце минувшего месяца на внутреннем рынке. В результате нынешняя величина золотовалютных запасов Центробанка является рекордной за всю историю Российской Федерации.

Вместе с тем текущий уровень золотовалютных резервов ЦБ РФ фактически совпадает с их значением, достигнутым еще 1 июля с.г., следовательно, уже более двух месяцев назад. Объем золотовалютных запасов Банка России на последнюю отчетную дату превышает данный показатель всего на $0,1 млрд.

В настоящее время объем золотовалютных запасов России является пятым по величине среди всех стран мира. Первое место в данном ряду занимает Япония, затем следуют Китай, Тайвань и Южная Корея.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru