МВФ обвинил Центробанк в подстегивании инфляции

Неудачи в области удержания инфляции в России в большой степени обусловлены действиями Центробанка, а именно - его сопротивлением укреплению рубля путем валютных интервенций, которые приводят к значительному увеличению денежного предложения, считают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).

"Сейчас, когда смягчается бюджетно-налоговая политика и еще больше провоцируется инфляция, очень важно, чтобы ЦБ не сопротивлялся укреплению курса рубля", - заявил на пресс-конференции в среду глава миссии МВФ в России Пол ТОМСЕН. "Действия ЦБ могут предотвратить номинальное укрепление рубля, реальное укрепление они остановить не в состоянии", - пояснил он.