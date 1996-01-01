Инфляционная задержка

По данным МЭРТа, инфляция в течение первых двух недель сентября составила 0%. Для правительства, которое изо всех сил пытается уложиться в прогноз инфляции в рамках 10-11%, это приятная новость. Однако независимые эксперты считают, что сентябрь будет последним спокойным месяцем, а затем последует новый скачок цен.

Замглавы Минэкономразвития Андрей ШАРОНОВ на заседании комитета Государственной думы по бюджету и налогам сообщил, что инфляция по итогам первых двух недель сентября оказалась нулевой, а по итогам прошедших восьми месяцев года составила 8,3%.

Правительство довольно: уже два с половиной месяца подряд темпы роста цен ниже, чем в аналогичные периоды прошлого года. А это, по мнению чиновников, наглядное свидетельство того, что 10-11-процентная инфляция к концу 2005 года не плод мечтаний, а вполне реальная перспектива.

Однако независимые эксперты не разделяют оптимизма российских финансовых властей и считают, что нулевая инфляция в начале осени - явление сезонное. Так же, как и дефляция, которая была зафиксирована по итогам последнего месяца лета и которая весьма сильно улучшила общую инфляционную картину. "В конце августа - начале сентября низкий уровень инфляции традиционно достигается за счет стабилизации цен на плодоовощную продукцию. А начиная с середины сентября цены на продовольствие начинают расти, кроме этого, начинают действовать и другие факторы, влияющие на рост инфляции", - пояснил "Газете.Ru" старший экономист ФК "Уралсиб" Владимир ТИХОМИРОВ.

К числу этих факторов, как отмечают эксперты, относится и рост цен на бензин, который традиционно ускоряется в последние месяцы года с началом отопительного сезона, и рост расходов на оплату электро- и теплоэнергии. "Летом эффект от повышения тарифов на электро- и теплоэнергию обычно не ощущается за счет невысокого потребления тепла и электроэнергии. Но с началом отопительного сезона мы это почувствуем, - подчеркивает Владимир Тихомиров. - Это будет сопровождаться ростом цен на бензин, что приведет к скачку цен на транспортные расходы и, в конечном счете, скажется на стоимости большинства товаров.

Однако многие аналитики уверены: даже формального "обуздания" инфляции правительству к концу года добиться не удастся. Слишком много факторов сейчас играет против этого: например, наблюдавшийся в июне-июле рост денежной массы из-за притока нефтедолларов на российский финансовый рынок и ожидаемый в конце года троекратный взлет цен на медицинские услуги. О такой возможности предупредил в прошедший понедельник глава крупнейшей российской страховой компании "РОСНО" Леонид МЕЛАМЕД.

Аналитик из Объединенной финансовой группы Ярослав ЛИСОВОЛИК считает, что с учетом всех факторов стабилизации уровня инфляции, а тем более дефляции ожидать не приходится. "По нашим расчетам, к концу года уровень инфляции достигнет 12-12,5%", - подчеркнул собеседник "Газеты.Ru".

По оценке Владимира Тихомирова, в сентябре месячный уровень инфляции достигнет 0,4%. А в октябре и декабре темпы инфляции окажутся еще более высокими, хотя и ниже аналогичных показателей прошлого года. "В итоге к концу текущего года мы прогнозируем уровень инфляции на отметке 11,8%", - отметил аналитик.