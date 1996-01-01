Пластиковое будущее

Пластиковые карточки - обычный инструмент платежей за рубежом. Но в Приморье они пока в основном используются для снятия денег в банкоматах (доля безналичных расчетов с помощью пластиковых карт составляет всего 2-3%). В то же время динамика развития этого сектора рынка позволяет надеяться, что через пару лет доля расчетов по пластиковым картам значительно возрастет.

- Рост рынка пластиковых карт очевиден. К примеру, у нас за последний год оборот по пластиковым картам увеличился в 2,5 раза, - говорит начальник отдела банковских карт Приморского отделения Сбербанка Светлана КАЛИНИНА. - Но этот рост одинаков как при снятии наличных денег в банкоматах, так и при платежах по картам. Явной тенденции того, что клиенты стали охотнее оплачивать покупки с помощью пластиковых карт, нет. По-прежнему подавляющую часть расчетов составляет снятие наличных.

Вот поэтому основные усилия местные банкиры направляют на развитие эквайринговых систем. Положение, при котором карточки используются преимущественно для "обналичивания", их совсем не радует.

- Мы планомерно увеличиваем количество эквайринговых терминалов, - замечает Светлана Калинина. - На сегодняшний день только наш банк установил их во Владивостоке более сотни. Да и другие банки также серьезно занимаются этим вопросом. Но и про банкоматы мы тоже не забываем - люди должны были уверены, что в любой момент могут снять с карточки деньги и им не придется для этого ехать через весь город: банкомат найдется неподалеку.

- Поскольку наши карты не принадлежат к международным платежным системам, расплатиться "Золотой короной" можно только в тех полутора сотнях точек, где имеются наши эквайринговые терминалы, - сообщил начальник отдела электронного бизнеса ПримСоцБанка Алексей НЕСКРОМНЮК. - Но зато мы предоставляем скидки для тех клиентов, которые расплачиваются с помощью "Золотой короны", чего нет у владельцев международных карт. Размер скидок достаточно ощутим - до 20%. И у нас существенные начисления на остаток карточного счета - 4-5% годовых, а для пенсионеров - 7%, тогда как процент для международных карт чисто символический - обычно не более 1% годовых.

Альфа-Банк - среди лидеров и уже установил примерно 190 терминалов. Причем банк стремится расширять зону действия карт на те точки, где "пластик" пока не вполне привычен приморцам: например, в аптеках, стоматологических клиниках, салонах красоты и т.д.

Слишком мало, слишком долго...

На 1 апреля этого года в целом по краю насчитывалось около тысячи точек, где можно расплатиться пластиковой картой. Это не очень много, ведь в Приморье порядка 40 тыс. торговых предприятий. К тому же подавляющая часть эквайринговых терминалов сконцентрирована во Владивостоке, а на остальную территорию края их приходится не более пары сотен.

Супермаркеты, число которых растет буквально на глазах, способны существенно увеличить долю безналичных расчетов. Но серьезная проблема в этих точках - долгая процедура авторизации карточки. Телефонные линии не всегда находятся в идеальном состоянии, и соединение идет долго. Разумеется, покупателей это не радует. Более того, нередко на этой линии "висят" и другие телефонные аппараты. И если кто-то говорит в это время по телефону, то платеж в этот момент не проходит.

Сейчас проблема начинает решаться. Все больше торговых предприятий устанавливают у себя выделенную линию, соответственно, процедура оплаты проходит в течение нескольких секунд. Это быстрее, чем в банкомате.

- Например, в новом супермаркете "Парус" на Постышева мы подключили наши терминалы через выделенную линию, - замечает Светлана Калинина. - Но далеко не все магазины готовы устанавливать выделенную линию.

- Мы предлагаем предприятиям торговли современные сетевые технологии расчетов по международным пластиковым картам, - сообщил директор по розничному бизнесу Дальневосточного филиала Альфа-Банка Александр ВЯЛКОВ. - Основное преимущество проекта - быстрота совершаемой операции. Расчет за покупку по пластиковой карте производится непосредственно через кассовый аппарат, транзакция совершается в течение нескольких секунд.

Нередко в магазинах хотя и установлены терминалы, но расплатиться по карточке не всегда возможно: то администратора нет, то что-то не работает. К сожалению, многие руководители торговых предприятий не осознают, что возможность оплаты пластиковой карточкой может существенно увеличить продажи и повысить конкурентоспособность компании.

- По нашим оценкам, уже сегодня наличие терминала в торговой точке увеличивает оборот на 5-10%, - утверждает Александр Вялков. - Со временем преимущества этой услуги будут становиться все более явными и очевидными, торговые предприятия вынуждены будут дать клиентам возможность рассчитываться по карточке, чтобы не отстать от конкурентов.

- Сегодня инициативу чаще проявляем мы, а не торговля, - говорит Светлана Калинина. - Мы общаемся с торговыми компаниями, стараемся их убедить, что это будет лучше для них же. И это при том, что все оборудование мы устанавливаем за наш счет, а также обучаем персонал.

Автозаправки обычно не имеют отдельной телефонной линии для проведения платежей, не говоря уже о выделенной линии. Поэтому, как правило, там можно рассчитываться только чиповыми картами "Золотая корона".

- На чиповых картах записывается вся информация о состоянии счета, - говорит Алексей Нескромнюк, - поэтому понятие "авторизации" для чиповой карты не существует. Эквайринговому терминалу незачем связываться с банком, чтобы узнать состояние счета и провести списание за покупку. Телефонная линия требуется лишь раз в сутки - чтобы обменяться итоговой информацией с банком.

Бюджетники предпочитают наличные

Обычно расплачиваются картами люди состоятельные, хотя по зарплатным проектам получают деньги и многие бюджетники. Но им привычнее снять деньги в банкомате и потом расплачиваться наличными.

А вот владельцы привилегированных карт категории Gold и Platinum чаще совершают безналичные транзакции, чем снимают наличку. Они чаще ездят за границу и привыкают к культуре безналичных расчетов. И, возвращаясь домой, по привычке продолжают расплачиваться "пластиком".

Если же клиент никогда до этого не пользовался пластиковой картой, получил ее в рамках зарплатного проекта, а потом еще и столкнулся с "прелестями" плохого обслуживания (например, нередка ситуация, когда продавец не знает, как пользоваться картой, и зовет администратора), то понятно, что желание применять карту для расчетов не появляется.

- Увы, но стимулов для покупателя сейчас недостаточно, - считает Светлана Калинина. - Скидок по карточкам международных платежных систем для покупателей нет. Платежные системы, например Visa или MasterCard, проводят рекламные кампании с розыгрышем призов среди пользователей карточек, но понятно, что это не может заменить постоянных скидок.

А вот если бы законодательно приравнять расчеты по карточкам к безналичным платежам, чем они, вообще-то, по сути и являются, то это резко стимулировало бы рынок. Сейчас расчеты по картам приравниваются к наличным расчетам, дополнительно торговая точка платит комиссию банку за эквайринг, но в итоге получает те же самые наличные. Единственное, в чем есть экономия, - в расходах на инкассацию.

- Отчасти улучшают ситуацию собственные программы банков. Например, наша программа "Visa Аэрофлот бонус", - говорит Светлана Калинина. - За каждые 30 руб. расчетов по этой карте держатель получает одну бонусную милю полета.

Платим с мобильника

Практически все платежеспособное население сейчас пользуется сотовой связью. И банкиры учитывают это, стараясь предоставить клиентам новые возможности - например оплата счетов непосредственно с мобильного телефона.

- Сегодня мы предлагаем услугу "альфа-чек", - рассказывает Александр Вялков. - Клиент получает на свой мобильник SMS-сообщения о каждом движении средств на его счете, а также текущий баланс. Если кто-то вдруг воспользуется картой без ведома владельца, то он сразу узнает об этом из СМС-сообщений. Вскоре мы планируем значительно расширить возможности "мобильного офиса". С мобильного телефона можно будет заплатить за услуги не только сотовых операторов, но и за Интернет, электроэнергию и т.д.

В банкоматах ПримСоцБанка уже сегодня можно оплачивать все виды коммунальных платежей, счета за телефон. Сбербанк же планирует устанавливать "информационные киоски" - устройства, похожие на банкоматы, но предназначенные не для снятия наличных по карточке, а ориентированные на проведение карточных платежей за услуги.

- В принципе, все это можно внедрить и в банкоматах. Но просто снять деньги в банкомате - занимает порядка одной минуты. А заплатить по счетам - может занять больше времени: надо выбрать, кому платить, какой набрать лицевой счет. И у банкомата тогда может возникнуть очередь, - поясняет Светлана Калинина. Именно поэтому мы закупаем информационные киоски.

В Москве у нас есть уже дебетовые (кэшевые) банкоматы. На следующий год мы хотим заказать такие устройства и в наш филиал. Для клиентов это очень удобно. Чтобы пополнить свой счет на карточке, не надо идти в отделение банка и заполнять формуляры. При этом деньги на счет будут поступать сразу.

2 года до всеобщей "картизации"?

- По нашим оценкам, цивилизованный вид местный рынок пластиковых карт примет через 2-3 года, - считает Александр Вялков. - И хотя многие торговые компании неохотно внедряют у себя новшества, новые торговые центры, как правило, сразу устанавливают у себя эквайринговое оборудование.

А пока банки работают на перспективу, так как сегодня карточные проекты не приносят им существенной прибыли, а то и вовсе продолжают оставаться убыточными.

- Пока пластиковые карты значительной прибыли нам не приносят, - замечает Светлана Калинина. - Все эти годы мы работаем на перспективу. Да, доход от операций по картам растет, но растут расходы на развитие и поддержку. Банкоматы стоят очень дорого, да и терминалы в магазинах тоже не дешевы.