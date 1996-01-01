Как правильно погашать кредит

С первого месяца пользования кредитом заемщик обязан оплачивать проценты за кредит и постепенно его погашать (в соответствии с обязанностями, заключенными в кредитном договоре. Оплатой за кредит считается поступление средств, согласно графику платежей, на счет, указанный кредитором. В общем случае кредитор требует точной суммы платежа (с точностью до копейки) графику платежей. Но соблюдение этого требования не означает, что деньги нужно лично приносить в банк.

Существуют разные способы оплаты.

Способ 1. Перевод средств с открытого вам лицевого счета в банке, где вы получали ипотечный кредит, на счет, указанный кредитором.

Счет является вашим, поэтому вы можете хранить на данном счете любую сумму и распоряжаться ею по своему усмотрению. Желательно иметь на счете как минимум небольшой запас средств на случай изменения банковского тарифа и иного форс-мажора.

Пополнять счет может за вас доверенное лицо. Следует уточнить в банке, требуется ли на этот случай доверенность и в какой форме она оформляется. Если у банка есть филиалы и дополнительные офисы (в том числе и в других городах), то вы можете пополнять свой счет через эти филиалы. Процедуру пополнения средств в этом случае следует уточнить в банке.

Пополнять счет можно как путем внесения наличных средств, так и путем безналичного перевода (как правило, через бухгалтерию предприятия см. п.2). Самый важный момент: счетом можете распоряжаться только вы, поэтому целесообразно оставить долгосрочное распоряжение на списание средств с вашего счета в пользу погашения кредита. Желательно, чтобы в данном распоряжении было указано минимум конкретной информации (наиболее приемлемая формулировка "на основании реестра, предоставляемым кредитором", либо "производить списание на основании условий кредитного договора и графика платежей"). В противном случае вам придется постоянно следить за соответствием распоряжения на списание текущей ситуации и переписывать его при изменении реквизитов кредитора, при досрочном погашении и прочих ситуациях.

Следите за тем, чтобы на счете было достаточно средств не только для списания платежей по кредиту, но и для списания комиссии банка за перевод. Поскольку банк в первую очередь списывает свою комиссию, а потом осуществляет перевод, из-за нехватки нескольких рублей вы можете "заработать" просрочку по кредиту.

Способ 2. Перевод средств через бухгалтерию фирмы-работодателя (заемщика).

Это наиболее удобный способ перевода средств, особенно для владельцев бизнеса и руководящего состава компании. В принципе, бухгалтерия не вправе отказывать вам переводить вашу заработную плату по вашему заявлению на указанные вами реквизиты.

Если это все же произойдет, то самый правильный способ написать заявление с указанием реквизитов для перечисления и подписать его у руководителя тогда бухгалтерия должна будет исполнять распоряжение руководства.

Переводя средства через бухгалтерию, вы экономите и время, и деньги, поскольку, даже если вас попросят компенсировать расходы за перевод средств (что маловероятно), тариф за перевод средств между юридическими лицами существенно ниже, чем между физическим и юридическим лицом. Кроме того, вы еще и сэкономите время сотрудников банка, так как прием наличных средств достаточно трудоемкая процедура.

Перевод можно осуществлять либо на счет, указанный кредитором (если у вас кредит в рублях), либо на свой лицевой счет. В первом случае нужно указывать сумму с точностью до копейки. Текст платежного поручения следует уточнить в банке и предоставить образец в бухгалтерию предприятия. Кроме того, уточните срок зачисления средств на счет кредитора (рекомендуется перечислять средства на 1-2 дня ранее окончания платежного периода).

Если средства переводятся на ваш лицевой счет в банке, необходимо оставить, как было указано выше, долгосрочное заявление на автоконвертацию (то есть на автоматический перевод поступивших на счет рублей в валюту) и долгосрочное распоряжение на перевод денежных средств в счет погашения кредита. В некоторых банках, выдающих кредиты в иностранной валюте, применяется совмещенное долгосрочное заявление на перевод и автоконвертацию. Сумма платежа в данном случае должна быть "с запасом".

Способ 3. Оплата с использованием современных ИТ-технологий (через Интернет, с использованием пластиковых карт и т.п.).

Этот способ только начинает развиваться, но при большом объеме платежей банки будут заинтересованы в улучшении сервиса по приему платежей. Это видно на примере приема платежей за мобильный телефон чем больше потребителей подобной услуги, тем более совершенным становится сервис. Наличие подобных возможностей оплаты следует уточнить в банке, где вы производите погашение кредита. Возможно, что такой способ оплаты вам предложат в ином банке, но кредитору в общем случае неважно, из какого банка и каким образом вы производите погашение. Главное, чтобы платеж поступил на указанный кредитором счет в требуемый срок.

Способ 4. Через почту

Некоторые банки рекомендуют оплату через почтовые отделения связи. Но для этого у банка должен быть официальный договор с почтой. Данный способ оплаты является менее удобным, чем описанные выше.

Способ 5. Через Сбербанк

Возможна оплата через отделения Сбербанка РФ, но это наиболее дорогостоящий вид оплаты, так как за перечисления Сбербанк берет 3% от суммы платежа.