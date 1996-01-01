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"Находка Ре" досталась менеджменту
Контроль над перестраховочной компанией "Находка Ре" перешел к менеджменту компании в соответствии с условиями сделки, связанной со сменой собственников ОСАО "Россия".
В конце мая СК "Россия" закончила оформление сделки по приобретению 58% акций перестраховочной компании, увеличив свою долю в капитале ОАО "Перестраховочное акционерное общество "Находка Ре" до 77,89%.
Изменений в органах управления компании "Находка Ре" не планируется, говорится в пресс-релизе перестраховщика. Марат АЙНЕТДИНОВ по-прежнему будет возглавлять ее совет директоров и не намерен принимать участия в оперативном управлении компанией. Оперативное управление осуществляет генеральный директор Сергей БОНДАРЕВ, который является ее основателем, отмечается в сообщении.
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