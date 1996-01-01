Тарифы на денежные переводы дешевеют

Потенциал рынка денежных переводов в страны СНГ оценивается экспертами в $10 млрд. За эти обороты идет активная борьба между системами денежных переводов. Растущая конкуренция привела к снижению тарифов: отправить деньги в ближнее зарубежье сейчас можно за 1% от суммы перевода, в то время как еще пару лет назад стандартной комиссией считались 3%. Участники рынка прогнозируют дальнейшее снижение ставок на денежные переводы.

Первые официальные данные о средствах, которые граждане переводят через системы денежных переводов за границу и в Россию, появились только в этом году. Согласно отчету ЦБ, опубликованному в начале этого года, за 2004 г. из страны было переведено $2,05 млрд, а в страну пришло всего $777 млн.

Оценки участников рынка отличаются от официальной статистики. По сведениям руководителя проекта "Быстрая почта" Импэксбанка Алексея АБРОМИЙЦЕВА, объем переводов из России в страны СНГ, осуществляемый через официальных операторов рынка, в этом году превысит $4 млрд. Потенциал этого рынка в два половиной раза больше. По оценкам Абромийцева - $8-10 млрд. "Это потенциальный объем средств, на который в ближайшие годы могут рассчитывать системы переводов",- говорит эксперт.

Он считает, что официальные операторы рынка должны привлечь к себе ту часть потенциальных клиентов, которые пока еще не пользуются их услугами.

По словам Абромийцева, основными клиентами систем переводов являются мигранты из стран СНГ, которых нужно информировать не только об удобстве пользования системами денежных переводов, но нередко и вообще о существовании подобного рода услуг. По данным "Почты России", на рынке переводов между странами СНГ лидирует Украина (24% всех переводов), Казахстан (16%), Белоруссия (15%) и Азербайджан (12%).

У каждой системы денежных переводов эти показатели разнятся. "По объемам переводов у нас лидируют Таджикистан, Украина и Азербайджан,- говорит начальник управления развития бизнес-проекта системы переводов Migom Анна ГОРОДНИЧЕВА.- В целом по рынку, я думаю, больше всего денег идет на Украину, затем идут закавказские регионы и Средняя Азия (Узбекистан и Таджикистан)". По информации Центробанка, средняя сумма перевода из России на конец 2004 г. равнялась $433, а в Россию - $387.

Свою долю на рынке денежных переводов в страны СНГ "Почта России" оценивает как незначительную. По данным руководителя дирекции по коммерческим операциям "Почты России" Игоря МАНДРЫКИНА, по исходящим переводам сейчас она составляет 5%, по входящим - 4%. Хотя официальных сведений о том, какое положение на рынке занимает та или иная система денежных переводов, не существует, участники рынка считают, что с каждым годом все большую часть рынка завоевывают локальные системы денежных переводов.

"Среди локальных компаний нашими основными конкурентами являются системы Anelik, Contact, "Быстрая почта", Migom и другие,- говорит директор по развитию бизнеса системы денежных переводов MoneyGram Виталий РУБАНОВ.- Эти системы работают достаточно эффективно и целенаправленно и с каждым годом получают все большую долю рынка". По словам Рубанова, несмотря на то, что за последние годы рынок переводов между Россией и странами СНГ очень сильно вырос, международные системы денежных переводов вроде MoneyGram и Western Union этого подъема практически не ощутили. "Увеличение оборотов пришлось на локальные системы, которые предлагают переводы с задержкой по времени, но более дешевые, по сравнению с переводами международных систем", - считает представитель MoneyGram. По его словам, это связано с тем, что основными пользователями услуг денежных переводов в страны СНГ являются выходцы из этих стран, приехавшие в Россию на заработки. "Эти люди зарабатывают немного, и им, как правило, негде хранить деньги, поэтому первым делом после получения заработной платы они отправляют деньги домой. Для этой части клиентов скорость перевода не главное, им важно, чтобы деньги дошли и чтобы услуги оператора стоили как можно дешевле", - объясняет Рубанов.

Конкуренция на этом сегменте рынка заставляет операторов снижать тарифы.

Последним событием на рынке стало снижение с 15 августа "Почтой России" ставок в ее системе переводов "Киберденьги" в два-четыре раза, в зависимости от суммы перевода. Как ранее заявлял Мандрыкин, "для перевода $70 снижение составит 50%, а для сумм от $500 тариф снизится почти в четыре раза". Последний раз "Почта России" снижала цены в конце 2003 г., но тогда снижение на треть касалось только внутристрановых переводов. Тогда же впервые в зависимости от пересылаемой суммы эта ставка начала дифференцироваться в диапазоне от 1% до 5%.

Результатом нового снижения тарифов должно стать увеличение доли "Почты России" на рынке переводов в страны СНГ до 30-40% к 2008 г. Правда, участники рынка относятся к таким прогнозам скептически. "Добиться такой доли рынка "Почте" будет сложно по ряду причин, от нее не зависящих", - заявил представитель одной из российских систем денежных переводов. По его словам, даже если "Почта России" начнет технологическое переоснащение и доведет уровень сервиса до уровня других участников рынка, то проблема все равно останется, пока то же самое не сделают ее контрагенты в СНГ.

P.S. О ситуации на рынке денежных переводов в Приморье читайте в следующем номере "ЗР".