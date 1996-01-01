Банки обяжут говорить правду

Центробанк начал борьбу за полноту раскрытия информации людям, берущим потребительские кредиты.

Вывести банки на чистую воду главный российский банк планирует в ходе инспекционных проверок. Основное внимание при этом будет уделено "реальному уровню ставок, устанавливаемых кредитными организациями по потребительским кредитам". Об этом заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Андрей КОЗЛОВ.

По его словам, в настоящее время Центробанк готовит и вскоре опубликует соответствующее письмо для своих территориальных управлений. Ранее он уже рекомендовал коллегам, работающим с населением, раскрывать для граждан реальную ставку по кредитам, а также предоставлять им график платежей еще до заключения кредитного договора.