Государство заберет свое

Коммерческие банки, обслуживающие бюджетные счета, категорически не хотят расставаться с государственными деньгами. На прошлой неделе Ассоциация региональных банков России направила письмо премьер-министру Михаилу ФРАДКОВУ, в котором просит его повременить хотя бы пару лет с передачей бюджетных счетов из коммерческих банков в ЦБ.

Согласно тексту письма, Банк России не справится с возложенными на него обязанностями по обслуживанию счетов бюджетов "в связи с отсутствием технического, программного обеспечения и других необходимых средств", банки потеряют значительную часть своих пассивов, что ослабит конкурентоспособность всего сектора.

Как выяснилось, автором письма является Ханты-Мансийский банк, который лидирует среди остальных банков по объему бюджетных средств. Участники рынка считают, что банк спасает не столько банковскую систему, сколько себя и подобные себе кредитные организации.

Обслуживанием счетов местных бюджетов в России исторически занимались коммерческие банки. Однако эта ситуация постоянно не устраивала правительство. Еще в 1992 г. президент РФ Борис ЕЛЬЦИН подписал Указ "О Федеральном казначействе", согласно которому все бюджетные средства из коммерческих банков должны были быть переведены в Казначейство. Однако этот указ выполнен не был. В прошлом году президент утвердил поправки в Бюджетный кодекс, согласно которым 1 января 2006 г. должна состояться передача счетов из коммерческих банков в Федеральное казначейство РФ, а в тех регионах, где нет его отделений, - в учреждения Банка России.

Однако банки, обслуживающие счета местных бюджетов, активно этому препятствуют. Представляющий их интересы глава Ассоциации региональных банков России ("Россия") Александр МУРЫЧЕВ направил письмо премьеру Михаилу Фрадкову с просьбой отложить передачу счетов до 2008 г. В письме перечислены аргументы, почему передача счетов из комбанков в Федеральное казначейство не должно состояться. Первый и самый главный аргумент - Центробанк технически не готов к столь сложной процедуре, считает ассоциация "Россия". "Учреждения Банка России не имеют возможности качественно выполнять функции по обслуживанию счетов бюджетов в связи с отсутствием технического, программного обеспечения и других необходимых средств", - говорится в письме к г-ну Фрадкову. Аргумент второй - из оборота банковского сектора будет выведена значительная сумма (порядка 660 млрд руб.). Это дестабилизирует "динамику инвестиционного процесса", которую обеспечивают кредитные организации, и отдалит Россию от ее заветной мечты, выражающейся в удвоении ВВП.

Все вместе, по мнению ассоциации, "существенно подрывает конкурентоспособность отечественного банковского сектора в свете предстоящего вступления России в ВТО и прихода на российский рынок авторитетных зарубежных банков, ибо у отечественного банковского сектора существенно упадет и без того низкий уровень капитализации". К тому же, отмечается в письме "России", вывод из оборота банков крупных средств приведет к увеличению банковских издержек и стоимости банковских продуктов для населения. "Учитывая, что это произойдет на фоне благоприятных макроэкономических условий и роста благосостояния российских граждан, у населения может проявиться усиление "синдрома" недоверия к финансово-банковской системе РФ и к власти в целом", - уверен руководитель ассоциации.

Как удалось выяснить RBC daily, автором письма является один из крупнейших региональных банков - Ханты-Мансийский банк (ХМБ). Его интерес легко объясним. По данным ресурса banks-rate.ru, этот банк является лидером в России по объему бюджетных денег. Всего на рублевых счетах этого банка лежит 54,8 млрд руб. бюджетных организаций (по данным в первом квартале), что почти в два раза больше, чем у Сбербанка. После того как будут выведены средства местного бюджета, банк потеряет значительную долю пассивов. Вице-президент ХМБ Владимир МЕХРЯКОВ не стал уточнять, какую именно, заметив лишь, что "в целом банки, обслуживающие бюджет, потеряют от 10% до 20% пассивов". "Это приведет к уменьшению их финансовых показателей: размера кредитных портфелей и валюты балансов", - отметил г-н Мехряков.

Он считает, что вывод бюджетных денег из банков негативно скажется на всей системе.

Аналитики и участники рынка полагают, что этим письмом Ханты-Мансийский банк спасает не столько банковскую систему, сколько себя и подобные себе банки. Об этом в том числе свидетельствует и странное, по мнению ряда участников рынка и экспертов, утверждение "России", что Центробанк не готов обслуживать счета бюджетов в связи с отсутствием технического, программного обеспечения и других необходимых средств.

Источник, близкий к Центробанку, назвал это утверждение несоответствующим действительности. А один из банкиров заметил, что не видит поводов сомневаться в технических возможностях банковского регулятора. "Центробанк справляется с обслуживанием корреспондентских счетов банков и с этими счетами справится, тем более что территориальные РКЦ практически простаивают", - утверждает он.

Другие банкиры придерживаются мнения, что перевод счетов из банков в Казначейство никак не скажется на конкурентоспособности банковского сектора. "Капитализация от этого действия только увеличится, так как капиталы банков останутся прежними, а суммарные пассивы и активы снизятся. Кроме того, усилится конкуренция в российском банковском секторе, а значит, повысится конкурентоспособность российских банков по сравнению с другими банковскими системами, - сообщил заместитель председателя правления "Инвестсбербанка" Евгений ЕГОРОВ. - Нет ничего проще, чем сидеть на бюджетных деньгах: не надо развивать технологии, не надо бороться за клиента, не надо контролировать риски и еще много чего не надо делать, если есть доступ к бюджету". В итоге, с его точки зрения, опасения оправданы только для тех банков, у которых существенную часть пассивов составляют бюджетные деньги. "Таких банков не больше 20. Из-за них не должна страдать вся система, - уверен он. - Надо обеспечить либо прозрачный, равный доступ для всех (что практически невозможно в современных условиях), либо действительно перевести все бюджетные деньги в Федеральное казначейство. Сейчас очень удобный момент: в банковской системе наблюдается избыток ликвидности".

С мнением о том, что перевод счетов в Казначейство является скорее проблемой отдельных банков, нежели проблемой банковского сектора, согласны и в других банках.

"Если верить банковской статистике, то на конец июня 2005 г. все крупные "муниципальные" банки в большей или меньшей степени зависели от бюджетных счетов. Проблемы в этих банках могут привести к кризису доверия", - сообщила главный экономист "Альфа-Банка" Наталья ОРЛОВА. Бюджетные средства из системы надо переводить плавно, считают банкиры. "В результате того, что из оборота российского банковского сектора будут выведены значительные средства, пострадает ликвидность всей банковской системы. По этой причине выводить надо постепенно, не более 50 млрд руб. в квартал, учитывая то, что на остатках в ЦБ и на депозитах в ЦБ в настоящий момент времени находится порядка 400 млрд руб., - продолжает Евгений Егоров из "Инвестсбербанка". - Источник восполнения этих ресурсов - эмиссия рублей Центральным банком при покупке валютной выручки".