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В августе все вклады в банках принесли прибыль
Августовское снижение цен должно было порадовать владельцев всех депозитов. По данным центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) "БДО Юникон", впервые в нынешнем году все вклады независимо от того, в какой валюте они сделаны, показали реальную положительную доходность. Правда, по мнению аналитиков, столь благоприятная конъюнктура ограничится рамками одного месяца, в дальнейшем, вплоть до конца года, депозиты будут приносить только убытки.
По данным (ЦМЭИ) "БДО Юникон", в начале года все без исключения банковские депозиты ежемесячно с января по апрель показывали отрицательную доходность. После того как доллар начал укрепляться, а инфляция немного замедлилась, положительную доходность в мае и июне показали только рублевые вклады, а в июле в плюс вышли депозиты в евро. В августе доход своим владельцам принесли уже все вклады.
Наибольшую доходными в августе были депозиты в евро. В зависимости от срока, на который сделан вклад, доход за месяц составил 0,81-1,11%.
Аналитики "БДО Юникон" называют главной причиной такого роста укрепление курса европейской валюты к рублю - за месяц евро вырос на 0,46% (с 34,81 руб. до 35,22 руб.). Реальная доходность рублевых вкладов оказалась немногим ниже: от 0,44% до 0,89%. Долларовые вклады принесли 0,04%-0,35% дохода, несмотря на то что в августе курс доллара к рублю снизился на 0,31%.
Положительную августовскую доходность абсолютно всех вкладов специалисты объясняют дефляцией.
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