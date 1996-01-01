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Инфляция выйдет из берегов
При хорошем стечении обстоятельств инфляция в России в этом году будет не выше 10%. Об этом заявил первый зампред ЦБ Алексей УЛЮКОЕВ, добавивший, что об этом свидетельствуют невысокие - ниже прошлогодних значений - темпы роста цен в июне-августе. При этом укрепление реального эффективного курса рубля по итогам 2005 г. будет несколько ниже темпов инфляции.
Как известно, в июне Минфин и правительство в целом пересмотрели прогноз по годовой инфляции в сторону увеличения (с 8,5 до 10%), прежде всего по причине резкого роста этой инфляции в январе-мае (7,1%). Тогда же г-н Улюкаев выразил уверенность в том, что планка в 10% будет выдержана, поскольку негативные факторы первого полугодия -рост тарифов на ЖКХ и подорожание мяса - уже не будут работать с такой же силой в конце года. При этом правительство оставило без изменения средне и долгосрочные прогнозы по инфляции: в 2006 г. она должна составить не более 8%, в 2008 г. - не более 5,5%, а к 2010 г. сойти до почти европейского уровня в 3%.
Эксперты отмечают, что на сей раз первый зампред ЦБ прогнозировал ситуацию не столь уверенно. Впрочем, и правительственные чиновники, видимо, тоже лишены прежнего оптимизма, поскольку высказываются на ту же тему все реже. Это означает, что как в прошлом году, когда инфляция оказалась выше запланированных 10%, так и в этом году, скорее всего, произойдет выход за планку - даже смещенную чуть вверх. Вопрос -насколько выше.
"Благоприятные условия для снижения инфляции есть, - считает руководитель Экономической экспертной группы Евсей ГУРВИЧ, - в частности, последний индекс цен производителей значительно ниже, чем был в прошлом году. Тем не менее такие факторы, как рост цен на нефтепродукты, безусловно, подыгрывают инфляции, которая, на мой взгляд, останется в 2005 г. на уровне прошлого года - 11,7%. Впрочем, отклонения от этой цифры в ту или другую сторону возможны, но это зависит, например, от того, пойдет ли ЦБ на более значительное укрепление рубля (что в принципе было бы оправдано), какова окажется окончательная динамика цен сельхозпроизводителей (которая пока неясна из-за смещения сезонности) и т. д.".
Между тем, по данным местных властей и региональных топливных ассоциаций, в августе - начале сентября произошел серьезный всплеск цен на ГСМ, особенно на бензин. Если этот процесс продолжится и дальше, а по некоторым прогнозам подорожание автомобильного топлива во втором полугодии может составить 12-15%, то это будет дополнительным вкладом в "инфляционную копилку".
"Поддержание невысоких темпов инфляции сейчас зависит от предсказуемости повышения тарифов (которое закладывается в начале года), а также от реализации прогнозов по некоторому снижению цен на нефть, - считает эксперт фонда "Центр развития" Оксана ОСИПОВА, -кроме того, цены на сельхозпродукцию, серьезно повышавшиеся в первой половине года, должны стабилизироваться. Однако мы не меняем наш прогноз по инфляции в этом году - 11,8-11,9%, что чуть выше прошлогодних темпов.
Рассчитываемая нами базовая инфляция за август выше официальной. А что касается ближайшей перспективы - если цены на нефтепродукты и пойдут вниз вслед за ценами на нефть, то это произойдет со значительным временным лагом и уже в следующем году".
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