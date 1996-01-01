Пенсии без дохода

Уже в третий раз за всю историю отечественной пенсионной реформы россияне смогут сделать свой пенсионный выбор и доверить накопление пенсии одной из управляющих компаний (УК) или негосударственному пенсионному фонду (НПФ). На сей раз сроки пенсионной подписки продлены с 1 сентября по 31 декабря. Претендентов на пенсионные деньги по-прежнему много, а информации о них и пенсионной реформе мало.

Напомним, пенсионная реформа началась в 2002 г. Ее суть в переходе от распределительной системы начисления пенсий к распределительно-накопительной. Прежняя форма работы с пенсиями морально устарела, поскольку пенсионеров становится все больше, а работающих меньше, обеспечивать достойную пенсию в таких условиях всем пожилым людям просто нереально.

Структура новой пенсии состоит из 3-х частей: базовой, гарантированной государством, страховой и накопительной. Последние две составляющие зависят от того, насколько добросовестно работодатель переводит отчисления за сотрудника в пенсионный фонд и величины "белой" зарплаты. 10% отчислений идет на финансирование страховой части будущей пенсии и 4% составляет накопительная часть. Будущий пенсионер ежегодно после рассылки "писем счастья" пристраивает последнюю в управление, что позволяет нарастить объемы будущей пенсии.

В этом году доверить наращивание пенсии можно 55 негосударственным УК, одной государственной управляющей компании (ГУК) - Внешэкономбанку или одному из НПФ. В последнем случае ваша накопительная часть все равно придет к частным управляющим, поскольку НПФ сами не инвестируют пенсионные деньги. Для этого они заключают договор с несколькими УК, из числа отобранных на конкурсе.

Чтобы можно было оценить эффективность работы частных УК по инвестированию средств пенсионных накоплений (СПН), в 2004 г. информационное агентство АК&M в рамках соглашения с Пенсионным фондом России составило рейтинг УК. Источником информации являются данные отчетов управляющих компаний об инвестировании средств пенсионных накоплений и данные отчетов управляющих компаний о доходах от инвестирования средств пенсионных накоплений.

В 2004 г. все частные УК поделили между собой всего 3,6% от общего объема пенсионных средств, перечисленных на счета всех управляющих компаний: частных и ГУК. Внешэкономбанку досталось 96,4%. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, частникам достался 1 млрд 611 млн руб., Внешэкономбанку 45,5 млрд руб.

По данным ФСФР, все 56 УК за 9 месяцев прошлого года обеспечили пенсионным накоплениям среднюю доходность в размере 6%, и если уровень инфляции в 2004 г. достиг 11,7%, выходит, что ни одна из них не заработала доходов для будущих пенсионеров.

Итоги работы 2004 г. показали, что доходность у частных УК не выше доходности ГУК. Напротив, только одна компания из 1-го списка - ООО "УК "КапиталЪ" - показала доходность большую, чем у Внешэкономбанка, а 6 УК и вовсе закончили 2004 г. с отрицательной доходностью.

Причины низкой доходности частных УК специалисты объясняют тем, что причитающиеся им пенсионные накопления граждан они получили лишь в апреле 2004 г., во время падения цен на фондовом рынке. К тому же частные УК получают СПН от государства траншами, последний из которых УК получили в конце декабря 2004 г., что тоже отразилось на доходности. ВЭБ же получил пенсионные деньги раньше и в отчетности за 2004 г. показал доходы, полученные от операций в первом квартале 2003 г.

Второй минус - частные УК ограничены в выборе финансовых инструментов для работы с накопительными пенсиями. Они могут работать только с высоколиквидными акциями, облигациями высоконадежных эмитентов. ВЭБ может работать только с государственными ценными бумагами.

Для объективных выводов пока не хватает статистической базы. Отметим, что в суммы пенсионных накоплений, переданных в управление УК на 2004 г., включены пенсионные накопления за 2002 и 2003 гг.

Что касается настроений в рядах самих управляющих, то, похоже, здесь нет особого ажиотажа. Неким показателем могут служить и конкурсы по отбору частных УК для работы с пенсионными накоплениями, проведенные в прошлом и нынешнем годах и оставшиеся без ответа. Состав частных УК остался таким же, каким был сформирован в 2003 г. В него вошли те самые 55 УК, договор с которыми действует в течение 5 лет.

В Приморском крае работает только один официальный филиал управляющей компании - "Креативные инвестиционные технологии" ("КИТ"). Остальные УК, как правило, входящие в крупные корпорации, представлены в лице страховых компаний или банков, однако упора на привлечение будущих пенсионеров они не делают и предлагают свои услуги по накоплению государственной пенсии только своим клиентам.

Представители УК сходятся во мнении, что в 2003 г., когда частные компании были допущены к управлению пенсионными накоплениями россиян, ПФР провалил информирование, а пыл управляющих оказался никому не нужен.

Сегодня УК широкой рекламой не занимаются, мотивируя это тем, что "в прошлом году пытались, но охладели к реформе из-за постоянных смен правил игры". Но пенсионные деньги все же привлекательны - и УК начали работать не на широкую аудиторию. Теперь реклама сводится к тому, что они посвящают в суть реформы персоналы конкретных компаний при личной встрече.

Управляющие рассказывают, что их работой с пенсионными деньгами интересуются только непосредственные клиенты - страхователи, пайщики и т.д., то есть люди, изначально подкованные в финансовых делах. Заместитель директора филиала УК "КИТ" Евгений ЦВЕЛЕВ считает, что людям просто нужно время разобраться, что частная управляющая компания работает эффективнее, чем государственная, и на это уйдет до 5 лет. А хватит ли участникам пенсионной реформы - управляющим, НПФ, Внешэкономбанку, Пенсионному фонду в условиях постоянной смены правил игры пяти лет на то, чтобы объяснить суть реформы всем гражданам?

Напомним, что в 2004 г. в Приморье лишь 1 256 из 600 тыс. будущих пенсионеров сделали свой пенсионный выбор в пользу УК или НПФ. В том числе в пользу УК было подано 410 заявлений против 4,55 тыс. в 2003 г.